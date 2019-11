Antonella Elia si sposa a 56 anni

editato in: da

Antonella Elia si sposa. La showgirl a 56 anni è pronta per convolare a giuste nozze con il compagno Pietro delle Piane. A svelarlo è il settimanale Chi secondo cui l’ex star dell’Isola dei Famosi avrebbe ricevuto la grande proposta lo scorso 1 novembre a Roma, nella location di uno splendido ristorante a pochi passi da Fontana di Trevi.

A chiedere la sua mano Pietro, affascinante 45enne, doppiatore e produttore a cui è legata da circa un anno. L’uomo le avrebbe donato la fede nuziale come simbolo del loro amore che verrà presto coronato dal matrimonio. La differenza d’età non sembra un problema per la coppia che si sarebbe conosciuta grazie ad amici in comune nel corso di una cena. Un vero e proprio colpo di fulmine che avrebbe portato Antonella a scegliere di sposarsi.

Un amore, quello per Pietro delle Piane, che ha regalato nuovamente il sorriso ad Antonella. Qualche tempo fa la soubrette aveva confessato di non essere stata fortunata in amore, svelando il dolore segreto di un aborto subito quando aveva 26 anni.

“Ho abortito quando avevo 26 anni e non ne ho mai parlato, è ora di liberarmi di questo peso – aveva confessato al settimanale Chi -. All’epoca, non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei mai costruito nulla. Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro”.

“In amore non sono stata fortunata – aveva aggiunto -, ora rimpiango quel bimbo che scelsi di non avere, mi sento incompleta e questa solitudine fa malissimo anche solo a pensarci”.

Oggi Antonella ha finalmente ritrovato la serenità. Se l’amore procede a gonfie vele, anche nella carriera la Elia sta attraversando un bel momento. Presto la vedremo di nuovo in tv nello show La Repubblica delle Donne che inizierà il prossimo 27 novembre su Rete 4. Non solo, secondo alcune indiscrezioni la showgirl sarà nel cast del Grande Fratello Vip che inizierà nel 2020 e sarà condotto da Alfonso Signorini.