Antonella Elia, lo sfogo del fidanzato: “La vita le ha portato via tutto”

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, si sfoga sul settimanale Chi raccontando il dolore della showgirl, ma anche il suo grande amore. La coppia sogna di sposarsi presto, nel frattempo la Elia è nella casa del Grande Fratello Vip dove si è già fatta notare per il suo carattere forte, ma anche l’enorme fragilità.

“Mi sembra talmente piccola che, avendo io un figlio di sei anni, le dico spesso: ‘Mi sembra di avere due figli’ – ha svelato l’attore 45enne – […] A volte mi dice che ha paura del tempo che passa, ha paura che io la possa vedere vecchia ma per me è sempre la bimba che non ha avuto l’amore di cui aveva bisogno perché la vita le ha portato via tutto. […] Siamo nati per restare insieme. Le darò tutto quello che le è mancato”.

“Patisco tremendamente la sua lontananza – ha confessato parlando della sua permanenza al GF Vip di Signorini -. Abbiamo parlato di figli e io per lei sono aperto a ogni soluzione, decideremo insieme”. Nel frattempo la coppia vorrebbe convolare a nozze. “Ci siamo promessi che, se le cose vanno bene e non litighiamo prima, fra un anno ci sposeremo – ha detto Pietro Delle Piane -. È anche un modo per confermarci l’amore perché ogni venti giorni le chiedo: ‘Amore, mi vuoi sposare?’. E lei mi dice sempre: ‘Sì’ e mi chiama: ‘Il mio futuro marito’. Mi piacerebbe sapere se è ancora così”.

L’attore ha poi ricordato il primo incontro con Antonella Elia, avvenuto per caso e seguito da un vero e proprio colpo di fulmine. “Eravamo a una serata dove veniva presentata una nuova vettura, lei con i suoi amici e io con i miei – ha raccontato -. L’ho incrociata al bar. Il barman mi ha chiesto cosa volessi da bere e io ho risposto: ‘Prego, serva prima la signora’. Lei si è girata con un sorriso e…bang! Ci siamo innamorati al primo sguardo. Ha ordinato un bicchiere di acqua minerale e abbiamo brindato al nostro incontro. Non l’ho più vista per tutta la sera – ha aggiunto -, ci siamo cercati fra la folla ma ci siamo persi, finché non è arrivata una sua amica e mi ha detto: ‘Antonella vorrebbe lasciarti il suo numero’. Il giorno dopo mi sono accorto di averlo scritto male e ho provato un sacco di combinazioni fino a che non mi ha risposto. ‘Ero arrabbiata, non ti decidevi più a chiamarmi!’, mi ha detto. L’ho invitata a cena e non ci siamo più lasciati”.