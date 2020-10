Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme: “Ci frequentiamo in modo diverso”

editato in: da

Antonella Elia, la sua trasformazione da Non è la Rai al GF Vip

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme. Ad annunciarlo è stata proprio l’opinionista del GF Vip che in un’intervista a Confidenze ha rivelato di essersi riavvicinata all’ex dopo il doloroso addio a Temptation Island. Antonella e Pietro erano approdati nello show di Maria De Filippi forti di un amore che aveva resistito alla distanza durante il Grande Fratello Vip. Nel corso del reality però la showgirl e l’attore si erano allontanati e nel falò di confronto la Elia aveva scelto di uscire senza il compagno, ferita da alcune frasi pronunciate nei suoi confronti.

Oggi a distanza di mesi, Antonella ha deciso di concedere un’altra possibilità all’attore. “Se mi avete seguito a Temptation Island saprete che la mia storia con l’attore Pietro Delle Piane si era interrotta malamente – ha raccontato -. Ci stiamo frequentando di nuovo, ma in modo diverso: non conviviamo più e non ho rimesso il suo anello. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi”.

Una scelta che arriva mesi dopo un falò di confronto molto movimentato. “Mi hai fatto sentire vecchia, sterile e brutta”, aveva detto la Elia, infuriandosi con Pietro, accusato di aver baciato di nascosto una tentatrice. “Stavamo prendendo delle caramelle”, si era difeso lui, risultando però poco credibile. Alla fine l’ex star di Non è la Rai aveva abbandonato da sola la trasmissione, ma poco tempo dopo si era detta disponibile a dare un’altra possibilità all’attore.

Impegnata in tv con il GF Vip, Antonella Elia ha spiegato di aver cambiato il suo rapporto con Pietro Delle Piane dopo l’addio e il ritorno di fiamma. La showgirl ha acquisito molta più sicurezza in se stessa e oggi si sente finalmente bella e sta affrontando la love story con l’attore in modo diverso. “A dire il vero, non mi sono mai piaciuta – ha raccontato -, ma almeno oggi so di avere un certo fascino. Eppure, se guardo le foto di quando ero giovane, mi rendo conto che ero carina. Ma non me ne sono mai accorta”.