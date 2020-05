Antonella Elia, ieri e oggi: su Instagram mostra la foto di lei da giovane

editato in: da

Antonella Elia in queste ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto speciale, che la ritrae da giovane.

La showgirl, che ha accompagnato la foto con la didascalia “C’era una volta il bianco e nero”, appare in una posa sensuale, con i capelli corti tirati all’indietro, un abito nero e paillettato con scollo a cuore.

Il look è rifinito da un paio di guanti lunghi, che le danno un tocco da vera diva di altri tempi. Nessun gioiello ad arricchire la figura: la bellezza al naturale della Elia è la vera protagonista, che incanta i suoi followers.

Non sono mancati infatti i commenti dei suoi ammiratori, che hanno apprezzato lo scatto che lei stessa ha definito “vintage”. Da “Bellissima” a “Stupenda”, c’è chi l’ha paragonata a Ingrid Bergman o a Isabella Rossellini.

E ancora “Bianco nero, a colori tu sei sempre bellissima. Ha una bellezza scioccante.. da quando sei ragazza ad oggi… non hai cambiato nulla diventi sempre più bella”. Molti non hanno potuto non notare la somiglianza con la madre: “Sei affascinante bellissima in biondo ma assai affascinante in castano, sembri tanto la tua mamma”.

La concorrente più fumantina del Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé, oltre che per le ospitate in tv, anche per la sua innegabile bellezza (e non solo da giovane).

Quello che è certo è che Antonella Elia è stata sicuramente una delle inquiline più amate e più odiate del bunker di Cinecittà: non si è certo risparmiata e la sua personalità non è passata inosservata.

Al GF Vip ha fatto di tutto: tra scherzi divertenti e animate discussioni, sono stati molti gli scontri con gli altri concorrenti, da Patrick Ray Pugliese a Fernanda Lessa, senza dimenticare i litigi con Valeria Marini e Licia Nunez, continuati anche dopo la fine del programma.

Nella Casa la Elia ha anche aperto il suo cuore, raccontando il passato difficile, segnato dalla morte di entrambi i genitori. Dopo l’avventura del Grande Fratello Vip la showgirl ha ammesso, in una intervista al settimanale Chi, che questa potrebbe essere la fine della sua carriera “perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”.

Nonostante questo il pubblico continua ad essere dalla sua parte, accettandone le fragilità: per accorgersene basta guardare i suoi profili social, dove fioccano le fan page a lei dedicate e i commenti che ne apprezzano simpatia e fascino.