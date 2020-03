Antonella Clerici in tv con un nuovo show culinario: parla Costanzo

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Antonella Clerici tornerà in tv con un nuovo programma culinario? A rispondere ci ha pensato Maurizio Costanzo secondo cui è ancora troppo presto per pensare a nuovi progetti. Dopo l’addio a La Prova del Cuoco, oggi condotta da Elisa Isoardi, la conduttrice non era più apparsa in televisione. La Rai l’aveva esclusa dai palinsesti televisivi nonostante il pubblico la richiedesse a gran voce.

Negli ultimi mesi la Clerici aveva raccontato la tristezza causata dalla sua lontananza dal piccolo schermo e la voglia di realizzare nuovi progetti. Escluso il ritorno alla Prova del Cuoco, Antonella aveva svelato il sogno di condurre un programma di cucina realizzato in un set particolare: la sua casa nel bosco. Da tempo infatti la conduttrice ha lasciato la sua casa di Roma per trasferirsi ad Arquata Scrivia, un paesino del Piemonte, insieme alla figlia Maelle e a Vittorio Garrone.

Lo chalet è immerso nel verde ed è il luogo perfetto, secondo Antonella, per raccontare la cucina biologica e a km zero che vorrebbe al centro del suo nuovo programma. “Penso sempre che mi piacerebbe molto un format, sempre di ricette e cucina – aveva confessato -, che parli del prodotto e insegni l’uso del cibo nella maniera giusta, senza tralasciare la filosofia del km 0 o della valorizzazione del territorio. È un format profondamente green, legato all’ambiente”

La Clerici aveva svelato di aver discusso del progetto anche con Maria De Filippi, ma gli ultimi avvenimenti avrebbero cambiato la situazione. Un lettore ha chiesto a Maurizio Costanzo cosa ne pensi della trasmissione di Antonella, affermando che la conduttrice potrebbe inaugurare lo show anche adesso per tenere compagnia a tanti italiani.

“Se ne è parlato – ha detto Costanzo sulla sua rubrica sul settimanale Nuovo -, ma questo non è il momento giusto per mettere in campo nuovi progetti. In questo periodo la situazione […] sta facendo tirare i remi i remi in barca a molti investitori […] Per ora – ha concluso il giornalista – Antonella può essere solo invitata dai suoi colleghi in televisione”.