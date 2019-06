Antonella Clerici torna in tv. E su Instagram svela la sua vita felice con Vittorio Garrone

editato in: da

Antonella Clerici torna in televisione venerdì 14 giugno per condurre la Ballata per Genova con Amadeus.

Ma intanto ne approfitta per godersi un po’ di sole e mare insieme al suo Vittorio Garrone. Antonellina si diverte a fare la cronaca delle sue brevissime vacanze su Instagram.

Nelle Stories pubblica una simpatica foto di Garrone tra i flutti e commenta ironica: “Uomo in mare”. Poi sul profilo, non mancano scatti seriosi: lei di profilo mentre medita guardando l’orizzonte. Qualcuno tra i commenti insinua che sia ricorsa a qualche ritocchino, perché le labbra sembrano un po’ gonfie. Ma i fan mettono a tacere le insinuazioni e le fanno “in bocca al lupo” per lo show.

E infine non poteva mancare la foto vintage in bianco e nero: lei e il compagno in auto spumeggianti, proprio sotto il palco dove si svolgerà la Ballata per Genova. Qualcuno commenta:

Sembrate due divi della Dolce Vita.

Altri:

Sei la felicita’ in persona….

Antonellina sembra davvero sprizzare gioia da tutti i pori, l’amore le fa bene. E ormai sono lontani i ricordi amari dell’addio alla Prova del Cuoco che sarà ancora condotta da Elisa Isoardi nella prossima stagione televisiva.

Intanto la Clerici si concentra sul suo spettacolo, una serata di solidarietà per il capoluogo ligure, che coinvolge tanti vip, da Lorella Cuccarini a Luca e Paolo. Tra i nomi spuntano Gigi D’Alessio, prontamente immortalato su Instagram dalla presentatrice durante le prove, Arisa, Irama, Cristiano De André, Anna Mazzamauro e la lista è ancora lunga.