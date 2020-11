Antonella Clerici pronta per The Voice Senior: “Un momento di vera libertà”

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Dopo il successo di È sempre mezzogiorno, per Antonella Clerici le sfide non mancano: la conduttrice infatti è pronta per approdare a The Voice Senior.

Com’era già stato preannunciato la Clerici sarà al timone di questo format inedito per l’Italia, un talent dedicato ai cantanti over 60. La trasmissione andrà in onda su Rai 1 ogni venerdì dal 27 novembre: Antonella prenderà virtualmente il testimone dell’amico Carlo Conti, che è stato al timone – anche in collegamento da casa – di Tale e quale show.

A giudicare le performance saranno Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e la figlia Jasmine, che seguiranno passo passo i talenti, fino ad esibirsi con loro nella semi finale. Le novità dello show non finiscono qua: un altro cambiamento riguarda le puntate che verranno trasmesse. Nello specifico gli appuntamenti di The Voice Senior saranno cinque, compresa la finale.

Per il resto lo show manterrà le stesse caratteristiche a cui il pubblico è stato abituato in passato: i concorrenti over 60 che hanno superato i casting, infatti, si presenteranno davanti ai quattro giudici per l’esibizione alla cieca.

Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e canzoni la conduttrice si è mostrata entusiasta per questo nuovo progetto:

È il secondo tempo della vita, io l’ho sperimentato dopo i 50 anni. Invece i partecipanti del talent ne hanno più di 60, questo è un momento in cui si ha la vera libertà.

La conduttrice ha aggiunto: “C’è la libertà di sbagliare, di fare quello che vuoi, di esprimerti e perché no, di cantare su Rai 1”.

Qualche giorno fa, in un’altra intervista a Repubblica la Clerici ha voluto sottolineare che per lei si tratta di una grande sfida, quella di tenere compagnia ai telespettatori e portare un po’ leggerezza e spensieratezza nelle loro case. E ha voluto anche precisare: “Ho tolto la parola talent. Sono cantanti concorrenti che partecipano ad una grande gioco. Non devono diventare famosi, non si aspettano una carriera luminosa”.

Il suo ruolo di conduttrice sarà ridimensionato, come lei stessa ha spiegato: “Sono già in onda tutti i giorni. Farò una conduzione defilata e moderna: ho chiesto solo un divanetto rosso per chiacchierare con i concorrenti prima che si esibiscano”.