Antonella Clerici: tutto su Sei un mito, la sua nuova trasmissione

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Antonella Clerici si prepara a tornare su Rai Uno dove condurrà Sei un mito, la conferma arriva proprio dall’azienda di viale Mazzini che ha annunciato la trasmissione. “Antonella Clerici torna a indossare i panni di talent scout – si legge sul sito di Rai Pubblicità -. Dopo aver lanciato star come Il volo e promesse musicali come Sofia Tornambene, Alberto Urso, Christian Imparato, Angelica Cinquantini e Tecla Insolia”.

Il ritorno della conduttrice in televisione era stato annunciato già durante Sanremo 2020. Nel corso di una conferenza stampa la Clerici si era lasciata andare alle lacrime ascoltando le parole di Stefano Coletta, direttore di rete. “Antonella è un personaggio fondamentale – aveva detto -, un asset da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda. Vorrei con lei costruire nel mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile. Mi piacerebbe perché Antonella è una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco – aveva aggiunto -. È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai1 da un anno. Merita di tornare con tutti gli onori su Rai1, senza se e senza ma”.

“Queste parole mi emozionano e mi rincuorano – aveva svelato Antonella, emozionata -. Ho passato un anno veramente difficile. Queste tue parole sono quello di cui avevo bisogno. Quello che vorrei fare è affidarmi. Coletta è un grande intenditore di televisione ed è giusto che faccia una Rai1 come vuole lui. Per una volta, anziché dire ‘Voglio fare, questo o quell’altro’, mi sento presa per mano”.

Sei un mito sarà dunque un talent con protagonisti ragazzi giovanissimi e consentirà alla presentatrice di scoprire, ancora una volta, nuovi talenti. Una trasmissione che potrebbe sfidare anche Amici di Maria De Filippi. Si tratta di una vera e propria rivincita per la Clerici che da circa un anno è assente dalla tv. L’ultima apparizione risale al Festival di Sanremo, dove è salita sul palco insieme ad Amadeus. Poco dopo la morte di Fabrizio Frizzi, suo caro amico, Antonella aveva scelto di lasciare La Prova del Cuoco per dedicarsi di più alla famiglia, trascorrendo del tempo con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, nata dal legame con Eddy Martens.