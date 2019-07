Antonella Clerici rifiuta Miss Italia: la protesta dei fan, il sostegno di Mara Venier

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Antonella Clerici rifiuta la conduzione di Miss Italia, prevista per il prossimo 6 settembre.

Esclusa dai palinsesti Rai, la presentatrice era la candidata più probabile per condurre il concorso di bellezza che in occasione degli ottant’anni ritorna alla tv di Stato. La Clerici però è apparsa piuttosto fredda di fronte alla proposta. Già in un lungo sfogo aveva dichiarato che non ci stava fare il tappabuchi.

Coerentemente con quanto aveva dichiarato, la presentatrice ha fatto sapere tramite il suo agente Lucio Presta – secondo quanto riporta TvBlog – di non essere interessata alla conduzione di Miss Italia. Ora la Rai deve trovare un ripiego e tra i nomi papabili c’è quello di Milly Carlucci.

Per quanto riguarda la Clerici, Antonellina non commenta sui social l’accaduto. Tra l’altro, in questi giorni è circolata la notizia della chiusura del suo ristorante. Ma il suo pubblico protesta nel vedere la loro beniamina lasciata in un angolo. E così scrivono sul profilo Instagram della conduttrice:

Spero tanto di vederti in TV, per me hanno sbagliato, tu meriti un programma, perché sei bravissima

E ancora:

Sei grande e unica.!!!Goditi la tua felicità con tua figlia e il tuo compagno…buttati alle spalle tutti i commenti negativi …ignorali !!!

E semplicemente:

Antonella, manchi tanto …..tvb

A sostegno della Clerici c’è anche Mara Venier che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni esprime la sua solidarietà alla collega, avendo vissuto direttamente l’esperienza di essere messa da parte: