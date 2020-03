Antonella Clerici ricorda Frizzi: “Chissà cosa avresti detto di questo mondo”

editato in: da

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi a due anni dalla morte del conduttore e gli dedica un pensiero dolcissimo su Instagram. Un legame, quello fra i volti Rai, che è sempre stato fortissimo e che non è stato scalfito dalla scomparsa di Fabrizio, avvenuta il 26 marzo del 2018.

Quella data ha cambiato la vita di molte persone. Non solo di Carlotta Mantovan, che ha perso l’amore della sua vita, e di Stella, che ha salutato per l’ultima volta il suo adorato papà, ma anche di Antonella Clerici. Dopo la scomparsa di Frizzi infatti la presentatrice ha deciso di cambiare la sua intera esistenza. Si è trasferita in campagna con il compagno Vittorio Garrone e ha lasciato La Prova del Cuoco per dedicarsi di più alla famiglia.

Un’amicizia, quella fra la Clerici e Frizzi, nato nel backstage degli studi televisivi e cresciuta lontano dai riflettori. “L’ho visto giovedì e domenica non c’era più – aveva raccontato Antonella, parlando di Fabrizio -. Vivevamo in simbiosi con Carlo Conti e lui. Non ci aspettavamo una cosa così veloce e immediata. Sapevamo che non stava bene, era evidente anche se aveva voglia di combattere e lavorare”.

“La malattia di Fabrizio ci aveva fatto capire che non c’era più tempo per perdersi in cose inutili – aveva confessato a Mara Venier – perché a volte quello che c’è oggi, poi domani non c’è più. È tutto effimero, pensi di essere eterno e non è così”. Antonella non ha mai dimenticato l’ultimo abbraccio dato a Frizzi, quando il conduttore, dopo un malore all’Eredità, era tornato in tv per fare una sorpresa all’amica negli studi della Prova del Cuoco.

Poi la scomparsa, improvvisa e crudele, del presentatore, e la voglia di ricordarlo e omaggiarlo, nonostante tutto. Di Fabrizio, Antonella ricorda soprattutto la gentilezza e la sua risata che l’ha sempre accompagnata. Su Instagram, la conduttrice ha postato uno scatto che la ritrae felice mentre presenta una serata con l’amico.

“Chissà che cosa avresti detto”, scrive la Clerici, parlando della situazione attuale e delle difficoltà incontrate dall’Italia. Poi l’omaggio, dolcissimo: “Due anni senza te, senza la tua risata che riecheggia di stella in stella”.