Antonella Clerici richiamata in Rai: per lei Miss Italia. L’indiscrezione

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Antonella Clerici, grande esclusa dai palinsesti Rai, potrebbe essere ripescata per la conduzione di Miss Italia.

A rivelarlo è Dagospia che spiega che il concorso di bellezza torna su Rai Uno dopo 7 anni, dopo il mancato rinnovo da parte di La7. Miss Italia andrà in onda in una sola puntata, la finale, il 6 settembre. La televisione pubblica si è convinta a riproporre la kermesse in occasione dei suoi ottant’anni.

Per la conduzione dello show spunta il nome di Antonella Clerici che era rimasta senza programmi per la prossima stagione, ma con un contratto ancora di un anno. In una recente intervista, la presentatrice aveva ribadito la sua amarezza per l’esclusione dalla Rai, trovando inaccettabile essere pagata senza lavorare. Si era detta aperta a vagliare proposte de emittenti concorrenti, come Mediaset. Ma soprattutto si è mostrata fiduciosa in un immediato ritorno in televisione, sicura delle sue capacità e dell’affetto del pubblico.

Le parole della Clerici dunque non sono state vane. Pare proprio che potremmo rivederla prima del previsto sulla Rai, anche se si tratta solo di un’unica serata. Antonellina potrebbe quindi rifiutare, infatti aveva dichiarato di non avere l’intenzione di fare da tappabuchi.

Se invece dovesse accettare, la sfida non è di poco conto. Infatti, andrebbe a sostituire l’amico prematuramente scomparso, Fabrizio Frizzi, che per anni ha condotto Miss Italia.

Per il momento la Clerici non si è espressa in proposito. Sul suo profilo Instagram condivide foto delle sue vacanze che trascorre accanto ai suoi affetti: la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone.