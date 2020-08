Antonella Clerici, momenti speciali in famiglia in attesa del debutto del nuovo programma

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Antonella Clerici sta vivendo un momento d’oro. La conduttrice legnanese, infatti, si prepara a un debutto importante, ossia quello del cooking show È Sempre Mezzogiorno. A dir poco radiosa, la Clerici ha trascorso delle settimane di doveroso riposo in attesa di quello che è, a tutti gli effetti, un nuovo ed emozionante capitolo della sua sfavillante carriera.

Tra meravigliosi selfie senza trucco e momenti di tenerezza condivisi con Maelle, frutto del suo amore con l’ex Eddy Mertens, la conduttrice, classe 1962, ha trovato modo anche di festeggiare il compleanno dell’amatissima sorella Cristina.

A testimonianza di ciò è possibile citare uno scatto condiviso su Instagram, social dove Antonella Clerici è seguita da oltre 800mila persone. Il selfie di gruppo, pubblicato domenica 31 agosto, ritrae Antonella Clerici, la sorella Cristina, Maelle (che ha scattato), Vittorio Garrone e altre quattro persone attorno alla tavolata di una trattoria.

Si vede chiaramente che i commensali hanno finito le portate principali e che si apprestano a gustare il dolce, una torta ricoperta di frutti su cui svetta una candelina. “Auguri adorata sorella”: questa la caption scelta da Antonella Clerici per commentare un istante della giornata speciale di una persona per lei importantissima.

Cristina Clerici, di professione psicologa, è infatti legatissima alla sorella conduttrice. Tra loro ci sono quattro anni di differenza a favore di Antonella. Del loro legame speciale, la ex ‘padrona di casa’ de La Prova del Cuoco ha parlato qualche tempo fa in occasione di un’intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show.

In questo frangente, Antonella Clerici ha specificato che, nonostante sia la minore, Cristina è la più saggia tra le due. La splendida conduttrice legnanese ha altresì affermato che si sentono al telefono due volte al giorno.

Antonella Clerici ha rivelato anche che Cristina – psicologa a Legnano – è molto legata alla nipote Maelle, che considera “la sua bambina”. Da quando è nata, nel 2009, Cristina, che non ha figli, si reca a Roma ogni quindici giorni per trascorrere del tempo con lei.

Non c’è che dire: tra le sorelle Clerici il rapporto è a dir poco forte. Per rendersene conto, si può anche rammentare che, sempre durante l’intervista al Costanzo Show, Antonella ha parlato di Cristina definendola “la sua coscienza”. In occasione del suo compleanno non ha mancato di festeggiarla con affetto, aggiungendo un ricordo dolcissimo ai tanti di un’estate che è per lei di svolta.