Antonella Clerici supera le polemiche con la Rai. L’annuncio su Instagram

Torna la pace tra Antonella Clerici e la Rai. La lieta notizia arriva per iniziativa della stessa conduttrice che, sul suo profilo Instagram, fa, a sorpresa, un annuncio che spiazza, ma di cui tutti i suoi numerosi i fan e affezionati telespettatori saranno certamente entusiasti.

Dopo giorni di polemiche roventi e di scontro frontale a mezzo stampa e social, tra una delle regine della televisione e l’azienda per la quale lavora da oltre tre decenni, oggi arriva il post che, a sorpresa, induce a pensare che quella tra la Rai e Antonella Clerici sia una lunga storia d’amore che, superata la crisi, è destinata ancora a durare.

È esattamente questa la metafora usata dalla conduttrice nell’annunciare che sta tornando il sereno nel rapporto tra lei e mamma Rai. Scrive la Clerici:

La conduttrice dunque, sembra aver scelto la strada del confronto. Pur essendosi sentita ignorata dalla sua azienda che, a suo dire, non ha previsto spazi adeguati per lei nella prossima stagione televisiva, oggi la Clerici spiega di voler mettere da parte le incomprensioni. La conduttrice ci tiene a chiarire anche l’ultimo gesto ovvero il suo ‘no’ a Miss Italia , il che, da tutti gli osservatori esterni, è stato considerato una risposta polemica alla dirigenza. E spiega su Instagram:

Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente, avendolo saputo solo qualche giorno fa.

Il calumet della pace, tra la Clerici e la Rai, è rappresentato da due impegni speciali che vanno oltre il semplice intrattenimento televisivo: il prossimo Zecchino d’oro e la maratona Telethon. In entrambe le occasioni la bionda regina di RaiUno assolverà al suo ruolo di padrona di casa con il suo stile esuberante, sincero e alla mano.

Per il futuro non ci sono altre certezze, “Poi vedremo…” scrive la presentatrice su Instagram e chiude il suo annuncio rivolgendosi, inevitabilmente, a quello che considera il suo vero datore di lavoro o meglio il pubblico che la segue sempre numeroso:

So che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi…