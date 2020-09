Antonella Clerici pronta per il nuovo programma. E condivide un’anticipazione su Instagram

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Il nuovo programma di Antonella Clerici è ai nastri di partenza: il 28 settembre, infatti, è previsto l’inizio di È Sempre Mezzogiorno, la trasmissione che, su Rai Uno, augurerà buon appetito agli italiani. La fantastica ‘padrona di casa’, in attesa dell’accensione dei riflettori sulla sua nuova avventura professionale ha condiviso su Instagram una piccola anticipazione.

Sul suo profilo social, dove è seguita da oltre 800mila persone, la Clerici ha postato una foto che mostra un uomo di spalle accanto a un cavallo e con indosso il tipico mantello del principe azzurro. “Un bosco, un principe, un cavallo bianco? Che succede?😜 #èsempremezzogiorno”: questa la caption scelta dalla conduttrice di Legnano, che ha passato un’estate di relax circondata dagli affetti più cari, per accompagnare il piccolo ‘regalo’ fatto ai suoi tantissimi fan, che attendono impazienti l’inizio del programma.

Antonella Clerici, che nei giorni scorsi ha condiviso sempre su Instagram la foto di un cesto di prodotti dell’orto accompagnata dall’espressione “lavori in corso” e dall’hashtag del programma”, ha risposto alle numerose domande dei follower che, sotto la scatto del principe misterioso, hanno esposto le loro curiosità (relative ovviamente al programma che partirà a breve).

“E tu sei la Biancaneve?”: a questa domanda posta da una fan su Instagram, la Clerici ha risposto con un enigmatico “fuochino”. Sono partite subito le ipotesi, con follower che hanno iniziato a immaginare la splendida conduttrice nelle vesti di Cenerentola. C’è stato anche chi, giustamente, ha fatto presente che si scoprirà tutto il 28 settembre, ovviamente alle 12.00.

Manca sempre meno al debutto del nuovo programma di Antonella Clerici e, come sopra accennato, i suoi fan non vedono l’ora di rivederla. La trasmissione, che ha la cucina come centro nevralgico, inizialmente avrebbe dovuto essere mandata in onda dalla residenza della conduttrice, la ‘casa nel bosco’ di Arquata Scrivia dove la Clerici vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, nata dalla relazione con l’ex Eddy Mertens.

I piani sono stati successivamente modificati e il programma verrà trasmesso dagli studi televisivi Rai. A questo punto, non resta che attenderne l’inizio e scoprire l’identità del principe immortalato da Antonella Clerici su Instagram!