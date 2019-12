Antonella Clerici parla del suo futuro in tv

editato in: da

Antonella Clerici torna a parlare del suo futuro in tv dopo l’addio alla Prova del Cuoco e le voci riguardanti un possibile ritorno alla guida dello show cooking al posto di Elisa Isoardi. Intervistata da Maria Leitner nel corso di Tg2 Motori, la conduttrice ha parlato di nuovi progetti che vorrebbe realizzare.

“Cosa mi sto inventando? Adesso ho appena fatto lo Zecchino D’oro – ha detto – e mi piacerebbe fare dei programmi con i giovani e poi in futuro non lo so”. Qualche giorno fa la Clerici aveva parlato di una trasmissione culinaria e green che vorrebbe girare nella casa in cui vive con il compagno Vittorio Garrone. “Mi piacerebbe fare anche qualcosa da casa mia – ha ribadito -, nel mio bosco ed avere una dimensione più green, più legata al mondo della natura che io, essendo stata sempre cittadina, ho scoperto. Io sono una che ha raccontato la mia vita alla gente e mi piacerebbe in qualche modo, magari attraverso la cucina o una cosa simile”.

La Clerici dunque non sembra intenzionata a tornare alla Prova del Cuoco, il programma che ha condotto per quasi vent’anni e che ha abbandonato poco dopo la morte di Fabrizio Frizzi per dedicarsi maggiormente ai suoi affetti: la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone.

Negli ultimi mesi Antonella era apparsa amareggiata per essere stata esclusa dal palinsesto Rai. Lasciata in panchina la Clerici aveva espresso la sua fedeltà alla Rai, ma aveva anche ribadito la sofferenza provata per essere rimasta lontana dalla tv.

“All’inizio ho sofferto il distacco dalle telecamere – aveva confessato qualche tempo fa a Vanity Fair -, poi ho pensato che fosse un’opportunità. Mi sono fermata a riflettere e concentrata sugli affetti e sugli amici a cui dedicavo poco tempo. Ho trascorso questo periodo per cercare di capire che cosa mi potesse divertire ancora: in effetti ultimamente in tv non mi divertivo più”.

Archiviato Lo Zecchino d’Oro con Carlo Conti, La Clerici guarda avanti. L’era della Prova del Cuoco sembra definitivamente conclusa e Antonella è pronta a sviluppare nuovi ed emozionanti progetti.