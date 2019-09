Antonella Clerici e Paola Perego, critiche durissime su Instagram dopo il selfie

editato in: da

Un selfie tra amiche al ricevimento di matrimonio di amici comuni è diventato per Antonella Clerici e Paola Perego, l’occasione per essere prese di mira dagli haters della rete, che si sono scagliati contro le due conduttrici.

A scatenare la gogna mediatica è stato uno scatto che, nelle intenzioni di Antonella Clerici, che lo ha postato in tempo reale sul suo profilo Instagram, doveva essere un ricordo di un momento gioioso, una serata di festa condivisa con un’amica.

Sabato la Clerici, con il suo Vittorio Garrone, Paola Perego con Lucio Presta hanno partecipato, con tanti altri, tra i quali Gianni Morandi e la moglie Anna Dan, a un matrimonio vip alla Casina Valadier, a Roma.

Gli ingredienti per passare una bellissima serata c’erano tutti: location spettacolare con vista sulle cupole, cibo, musica e tanta voglia di festeggiare, divertendosi, la felicità dei neosposi.

La bionda conduttrice ha quindi pensato di condividere con i suoi follower, come fa quotidianamente, anche quel momento della sua vita, con uno scatto che la ritraeva sorridente, in primissimo piano, con l’amica Paola Perego. Mai si sarebbe aspettata, probabilmente, di essere sommersa da commenti negativi.

Al centro delle critiche i presunti ritocchini a colpi di botox che gli haters dicono di vedere nel selfie in primissimo piano.

“Siate naturali ragazze, lasciate stare il botulino.”, scrive esplicitamente una fan; “È bello invecchiare con il proprio viso, fisico. È la vita, è un cerchio della vita che tutti dobbiamo accettare. Viva il bello naturale con le rughe, i difetti unici di ogni persona. Vi prego.” E ancora, “Ragazze lasciate stare il botox!”, o “Come cambiare i connotati mahhhh”.

I commenti negativi hanno preso di mira entrambe le presentatrici, ma si sono particolarmente accaniti contro la Perego.

“La Perego non sembra più lei!!!!”, scrive un follower e incassa una sessantina di like e risposte che gli danno ragione come: “verissimo.. occhi spauriti …bocca bruttissima…non sembra lei…”, e ancora: “Ma è Paola Perego nella foto? Ma che ha fatto? Irriconoscibile.”

Insomma, una foto che doveva condividere un momento di gioia si è trasformato in un vero e proprio massacro social, un rischio a cui ormai, ogni volta che si posta qualcosa di sé, pare non ci sia modo di sottrarsi.