Antonella Clerici radiosa al matrimonio dell’amico Andrea Mainardi

È stata una giornata grandiosa per Andrea Mainardi e Anna Tripoli, che quest’oggi si sono uniti in matrimonio dopo 4 anni di fidanzamento. Lo chef è divenuto famoso in televisione grazie ad Antonella Clerici, che l’ha sempre sostenuto e voluto al suo fianco a La prova del cuoco. Ed è per questo che Mainardi ha fortemente desiderato che la conduttrice fosse presente alle sue nozze.

Un invito al quale la Clerici ha risposto prontamente, tanto che oggi l’abbiamo vista dapprima impegnata negli ultimi preparativi, e poi splendida ed elegantissima al matrimonio dello chef. La conduttrice, che solo qualche giorno fa ha appreso la triste notizia della morte del suo amico e collega Beppe Bigazzi, ha ritrovato il sorriso e ha accompagnato Mainardi nel giorno più bello della sua vita.

Antonella ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi scatti con gli altri invitati, nonché una dolce foto in cui affianca Andrea, dedicandogli poche ma intense parole: “Auguri amico mio per il vostro infinito amore”. La cerimonia si è tenuta nella splendida location toscana dell’Abbazia di San Galgano, a pochi chilometri da Siena. Un luogo suggestivo e affascinante, a fare da sfondo a una favola romantica di cui quest’oggi Andrea e Anna hanno iniziato a scrivere un nuovo capitolo.

Lo chef, molto elegante con un abito total black rischiarato solamente da un fiore bianco all’occhiello, era molto emozionato in attesa della sposa. Anna Tripoli ha invece scelto un bellissimo abito bianco, con un profondo scollo e un lungo velo fissato tra i capelli.

Tantissimi gli ospiti vip presenti alla cerimonia, tra i quali spiccano alcuni nomi importanti della ristorazione – uno su tutti, il famoso chef francese Philippe Léveillé. Ma non dimentichiamo che Andrea Mainardi è stato recentemente protagonista del Grande Fratello Vip, dove ha stretto bellissimi rapporti d’amicizia con alcune delle star italiane più amate dal pubblico. E così questo pomeriggio abbiamo visto arrivare Giulia e Silvia Provvedi, Fabio Basile, Martina Hamdy, Giulia Salemi e Stefano Sala.

Non tutti hanno potuto presenziare al matrimonio, ma non sono mancati messaggi di congratulazioni via social. Come quello, dolcissimo, di Benedetta Mazza, che tra le sue storie di Instagram ha pubblicato anche qualche vecchia immagine di repertorio tratta dal GF Vip.

Anche Walter Nudo ha dovuto rinunciare alle nozze, ma ha fatto sentire tutta la sua vicinanza agli sposi con una dedica speciale: “Oggi è un giorno speciale per Andrea ed Anna! Oggi celebrano la loro unione! Per il loro straordinario amore, oggi è e sarà sempre ‘The Day’! Che questa unione cristallizzi ciò che il vostro cuore condivide, che l’amore sia sempre la vostra scelta nei momenti difficili, che la luce sia sempre accesa e vi illumini la strada, che la gioia la pace e la serenità siano i guardiani della vostra casa! E… che Dio sia sempre tra di voi! All blessings today and forever to Andrea e Anna’s bond!”.