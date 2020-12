Antonella Clerici, Mara Venier svela cosa pensa davvero di lei

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Gli auguri in televisione e le frasi di stima ripetute in più occasioni: Mara Venier e Antonella Clerici hanno un bel rapporto e lo hanno dimostrato in tante situazioni diverse.

L’ultima in ordine di tempo è stata Mara Venier che nel salotto di Domenica In le ha dedicato parole di affetto e incoraggiamento, ma già in passato tra le due non erano mancati momenti che ne hanno sottolineato il bel rapporto.

Ad esempio in occasione del compleanno di Mara, che quest’anno ha spento 70 candeline: quel giorno Antonella Clerici dagli studi di È sempre mezzogiorno ha fatto una sorpresa a Mara, che doveva partecipare al programma, cucinando la torta Sacher: la preferita della presentatrice veneta. “Compie 70 anni e ne dimostra venti di meno, le vogliamo dedicare la sua torta preferita”, aveva detto Antonella mentre Mara la seguiva in diretta.

Antonella è nuovamente tornata a parlare di Mara in merito all’eventualità di sostituirla a Domenica In. La presentatrice veneta ha fatto sapere che questa sarà la sua ultima edizione del celebre contenitore domenicale e da quel momento sono stati fatti diversi nomi di possibili sostituti, compreso quello di Antonella Clerici. E lei, di questa possibilità, ne ha parlato in un’intervista a SuperGuida Tv rispondendo: “Assolutamente, io conosco bene Mara. Per lei Domenica In è come per me il mezzogiorno, io le auguro di andare avanti almeno per i prossimi dieci anni”. Una frase che dimostra che le due si conoscono bene.

Ora è stata Mara Venier a parlare di Antonella Clerici e lo ha fatto in occasione della finale di The Voice Senior. Nel corso della puntata di Domenica In del 20 dicembre ha detto: “Sono molto felice per la mia amica Antonella, per voi e il programma, ma soprattutto per Antonella che tornava da un periodo non eccellente. Sono felice per te, ti voglio bene e ti mando un bacio”.

Parole piene di stima e affetto a poche ore della serata finale di The Voice Senior, di cui si è appena conclusa la prima edizione e che ha ottenuto ottimi ascolti. A vincere è stato Erminio Sinni del team guidato dalla coach Loredana Bertè, gli altri insegnanti erano: Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi e Clementino.