Antonella Clerici e la Prova del Cuoco: frizioni, ma la Isoardi non c’entra

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Ci sarebbero delle forti “frizioni” fra Antonella Clerici e La Prova del Cuoco. A svelarlo Dagospia secondo cui la colpa non sarebbe di Elisa Isoardi, attuale conduttrice del format culinario. A sollevare dubbi sarebbero alcuni indizi: prima di tutto l’assenza di alcuni volti storici del programma, come Anna Moroni, nelle dirette Instagram, ma anche il fatto che il profilo social della trasmissione non segue più la Clerici.

Erano gli anni Duemila quando Antonella approdò in Rai con un programma rivoluzionario, conquistando la fascia di mezzogiorno. La Prova del Cuoco in breve tempo divenne un cult, consacrandola come uno dei volti più amati della rete. “Nasce dalla provincia – ha spiegato a FanPage qualche tempo fa -, vedevo mia madre che ogni giorno a mezzogiorno tornava a casa da lavoro per pranzo. Nelle grandi città non succede, ma in provincia è quasi un rito. In quel momento mamma, così come tante altre persone, si chiedeva cosa dovesse fare da mangiare”.

“Sapevo che negli Usa esisteva già Food Network – ha raccontato -, sappiamo come gli americani non siano di certo famosi per il mangiare bene, con un sacco di programmi tv sulla cucina che erano condotti da un sacco di italiani. Così ho pensato che mancava una trasmissione del genere. Mi è stato sempre detto: “La cucina in tv non funzionerà mai”. Invece avevo ragione io”.

Oggi quei tempi sembrano molto lontani. La Clerici ha infatti lasciato La Prova del Cuoco dopo 18 anni per dedicare più tempo alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone. L’arrivo di Elisa Isoardi nello show ha causato accese polemiche, fra chi si è schierato dalla parte dell’ex di Salvini e chi invece continua a chiedere a gran voce il ritorno della Clerici. Antonella, come svelato più volte, è stata comunque consulente della trasmissione nella prima fase di transizione.

Resta dunque un mistero l’origine delle frizioni con il cast de La Prova del Cuoco. Dietro ci potrebbe essere la volontà della conduttrice di creare un nuovo format di cucina, come aveva annunciato qualche tempo fa. Uno show dedicato al mangiare sano e bio, girato nella casa in campagna in cui vive con Vittorio Garrone.