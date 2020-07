Antonella Clerici e il grande ritorno in RAI, il gesto della Venier su Instagram

editato in: da

È un grande ritorno quello di Antonella Clerici in RAI, un rientro a casa dopo diversi anni di lontananza dall’emittente che per tanto tempo l’ha vista regina indiscussa.

La nota conduttrice dopo la chiusura del La Prova Del Cuoco, che aveva trovato in Elisa Isoardi il suo nuovo volto, sarà al timone del nuovo programma della fascia diurna È sempre mezzogiorno: una trasmissione che avrà come tematiche principali la cucina di campagna, i valori tradizionali, il bio e che avrà come protagonista d’eccezione proprio la casa nel bosco della Clerici. Una trasmissione inedita, semplice e genuina, che rispecchia perfettamente la spontaneità tanto cara alla Clerici che è nota per il suo stile senza fronzoli. Un ritorno in grande stile che vedrà Antonella divisa tra È sempre mezzogiorno e The Voice, nella nuova versione senior dedicata ai cantanti over 60, che partirà il prossimo 13 novembre.

Nel 2018 aveva molto colpito il pubblico italiano l’abbandono de La Prova Del Cuoco da parte di Antonella che aveva raccontato di voler dedicare tutta se stessa a sua figlia, la piccola Maëlle. La bambina nata dall’amore, oggi arrivato al capolinea con Eddy Martens, è stata infatti la motivazione principale dietro l’arrivederci – seppur temporaneo – della Clerici al piccolo schermo: una scelta ponderata con la quale la conduttrice ha scelto di dedicare tutta la sua attenzione verso la sua vita privata. Un “addio” che aveva preso di sprovvista i tantissimi spettatori affezionatissimi al programma targato RAI e che avevano perso un appuntamento fisso tanto caro come La Prova Del Cuoco. Un abbandono che non aveva lasciato indifferenti anche tanti colleghi della Clerici che avevano perso una stimata professionista e compagna d’avventura.

Un grande ritorno che ha fatto la felicità soprattutto di Mara Venier, collega e cara amica di Antonella, che ha voluto condividere la sua gioia anche pubblicamente sui social network. Se infatti la Clerici ha condiviso sul suo profilo una foto dove annuncia il suo rientro in RAI, Mara ha commentato l’immagine e la notizia con un caloroso augurio: “Bentornata a casa amica mia“. Un in bocca al lupo sentito e che, detto da un’amica e colosso della televisione italiana come lei, vale doppio.