Antonella Clerici e il gesto per Elisa Isoardi su Instagram: è pace tra le due conduttrici

Le donne della Rai, i palinsesti 2020-2021

È una lunga storia quella che vede Antonella Clerici ed Elisa Isoardi vivere ben distinte e distanti. Sebbene le conduttrici non lo abbiano mai ammesso apertamente, tra le due pare esserci stata una rivalità piuttosto accesa, dovuta a un unico pomo della discordia: La Prova del Cuoco.

Per i pochi che non ne sono a conoscenza, infatti, il programma di cucina nato proprio con la Clerici era poi stato affidato a Elisa Isoardi, dapprima per una sostituzione temporanea e poi in maniera permanente. Il cambio di conduzione fu interpretato come poco chiaro e, da allora, il rapporto tra le due Signore dei Fornelli si è contraddistinto per frizioni e competizione.

Negli ultimi mesi la Isoardi e la Clerici si erano comunque affrontate in maniera elegante: Antonella aveva detto la sua sul calo di ascolti del programma, ma esonerando la Isoardi da eventuali responsabilità. La Isoardi, a sua volta, l’aveva ringraziata per i consigli sul programma, ribadendo di vederla come un punto di riferimento.

Ciononostante, quando La Prova del Cuoco ha chiuso i battenti e si è fatto posto a un cooking show condotto proprio dalla Clerici, in molti hanno pensato che le due si sarebbero affrontate a muso duro o, nella migliore delle ipotesi, si sarebbero ignorate. Invece, pare che le cose stiano andando molto diversamente.

Si potrebbe persino ipotizzare che tra le due stia nascendo qualcosa che va oltre al reciproco rispetto. Forse non un’amicizia in piena regola, ma probabilmente un supporto che declina in positivo ogni futuro incontro: a testimoniare il cambiamento è un gesto su Instagram, precisamente un like della Clerici a un post della Isoardi.

Il “cuoricino” della Clerici non passerebbe inosservato neanche se apposto a una foto qualsiasi della bella Elisa, ma il fatto che la foto in questione parli di cucina sembra dirla ancora più lunga, dato che qualsiasi incomprensione è nata per via di un programma in cui quest’ultima è il tema portante.

L’idea è di interpretarlo come uno stop alle sottese inimicizie e alle inutili recriminazioni: meglio una bella amicizia intrisa di solidarietà femminile. D’altronde, non è proprio a tavola che ci si ritrova più uniti?