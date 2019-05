Clerici, frecciatina su Instagram sulla Prova del Cuoco: la Isoardi risponde

editato in: da

Antonella Clerici torna a parlare della Prova del Cuoco su Instagram e lancia una frecciatina a Elisa Isoardi.

Come è ormai noto, la conduttrice ha deciso di lasciare lo show cooking per dedicarsi ad altri progetti, ma soprattutto per trascorrere più tempo con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Una scelta, quella della Clerici, arrivata dopo la morte improvvisa di Fabrizio Frizzi, suo grande amico.

Oggi Antonella è finalmente felice e al suo posto nel programma è arrivata Elisa Isoardi. La sostituzione al timone della trasmissione di Rai Uno è stato accompagnato da accese polemiche e critiche, ma soprattutto da ascolti piuttosto deludenti. Sono in tanti i telespettatori che ancora oggi sperano in un ritorno della Clerici nello show e affermano di sentire la sua mancanza.

Ad alimentare le polemiche anche una presunta rivalità fra le due donne. Qualche settimana fa Antonella era stata ospite a sorpresa della Prova del Cuoco, facendo irruzione in studio.

“Un’emozione indescrivibile – aveva scritto poco dopo la Isoardi su Instagram -. Grazie ad Antonella Clerici per questa sorpresa che non è un una semplice ‘visita tra colleghe’. Un gesto vale più di mille parole e io oggi ho visto l’intelligenza e la maturità di Antonella: il nostro abbraccio chiude un cerchio tortuoso e apre una nuova era costruita su un’amicizia fatta di dialogo, di aiuto e di stima reciproca”.

Rivalità archiviata? A quanto pare no, visto che in queste ore la Clerici ha pubblicato un post su Instagram che sta facendo discutere. La conduttrice ha postato uno screenshot che mostra gli ascolti della Prova del Cuoco di qualche anno fa, quando a guidare il programma c’era ancora lei.

I numeri sono piuttosto alti e non si avvicinano a quelli – decisamente più bassi – registrate dalle nuove puntate del programma. “Ascolti di qualche anno fa oggi impossibili… come si evolvono gli ascolti e la tv di ieri – ha commentato la Clerici -. Passato prossimo e non remoto, ma appartengono ad un’era che non tornerà”.

Immediata la replica della Isoardi, che ha scritto: “Wow altri tempi, bei tempi!”, aggiungendo anche un cuore. Un semplice commento oppure una risposta piccata? C’è chi è convinto che le due non siano amiche, ma grandi rivali e chi invece crede che il post di Antonella non fosse una frecciatina, quanto una semplice riflessione.