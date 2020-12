Antonella Clerici debutta con il suo libro di ricette di È sempre mezzogiorno

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Dopo aver lasciato La Prova del Cuoco, il suo allontanamento (momentaneo) dalle scene aveva recato grande dispiacere tra il pubblico. Ma possiamo ormai consolarci: Antonella Clerici è tornata in tutto il suo splendore, con una carica di energia che ha dell’incredibile. E proprio in queste settimane ha lavorato a molti progetti, tra cui un libro di ricette.

Ispirato al suo show È sempre mezzogiorno, quello che ha segnato il ritorno in televisione dell’amatissima conduttrice con un appuntamento quotidiano, il ricettario è una gradita novità per i telespettatori. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la Clerici ha raccontato qualche dettaglio in più sul suo lavoro editoriale e su ciò che si cela dietro l’ennesimo successo. “Questo è speciale perché arriva dopo un cambiamento importante che devo a Vittorio” – ha rivelato, facendo riferimento al suo compagno – “È cominciato tutto quando ho conosciuto lui”.

Parole d’amore, quelle di Antonella. Rivolte non solamente a Vittorio Garrone, ma anche alla splendida natura che la circonda nella sua casa di Arquata Scrivia, il suo paradiso in terra: “Svegliarmi qui ogni mattina, osservare dalle vetrate della mia cucina quanta vita meravigliosa si rincorre là fuori è un sogno che si realizza. Ho trovato la mia dimensione, sono felice”. È proprio il suo mondo che la Clerici ha deciso di trasportare su carta, narrando in oltre cento ricette divertenti aneddoti familiari e antiche tradizioni che si perdono nella notte dei tempi.

Il progetto del ricettario nasce di pari passo a quello della trasmissione È sempre mezzogiorno, ha spiegato Antonella. “Non sono una cuoca, ma so capire le esigenze delle persone che poi sono le mie. Vivo la vita di tutti: vado al mercato, faccio la spesa, chiacchiero con il pizzicagnolo del negozietto vicino a casa… Mai come in questo periodo sono alla ricerca di gentilezza, calore e natura. E come me la maggior parte degli italiani”.

Naturalmente, sono molti altri gli impegni che la conduttrice sta portando avanti in questi mesi. Primo tra tutti, naturalmente, il nuovo format The Voice Senior: un esordio con il botto, che ha sorpreso persino i telespettatori più scettici. “Mi seduce l’idea di regalare un briciolo di leggerezza a chi in questi mesi ha sofferto di più, ad esempio ‘gli anziani’. Gente che il palcoscenico l’ha calcato in gioventù per diletto, non certo per professione, ma che, a sessant’anni suonati e oltre, ha ancora molto da dire. […] La seconda parte della vita sa essere sorprendente“.