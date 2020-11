Antonella Clerici da record: non trattiene l’entusiasmo a È sempre mezzogiorno

editato in: da

Ogni volta che Antonella Clerici va in tv è sempre un successo, specialmente se si parla di ricette. Dopo aver reso La prova del cuoco uno show cult, la presentatrice sta superando se stessa con È sempre mezzogiorno.

Certo, l’entusiasmo, lo sprint e la positività non le mancano e lo mostra alla grande in ogni puntata. Sono questi gli ingredienti principali con cui è riuscita ad alzare gli ascolti di È sempre mezzogiorno. Il debutto di un nuovo format è sempre una sfida e Antonellina l’ha affrontata nei migliori dei modi. Lo show cooking sta diventando un appuntamento imperdibile per molti, tanto che gli ascolti si attestano intorno al 14% dello share, un obiettivo che la conduttrice ha raggiunto prima del previsto.

Insomma, la Clerici è una grande professionista e lo continua a dimostrare. Ma soprattutto il suo trasmettere allegria e passione è quello che più piace al suo pubblico. E così quando, oltre a intrattenere, può regalare anche qualcosa di concreto a chi la segue, Antonellina non si trattiene più e in studi partono urla di vera gioia a È sempre mezzogiorno.

A scatenare la conduttrice è la vincita importante che ha fatto una spettatrice, Maria Rosaria, che ha indovinato l’utensile misterioso – per la cronaca, si trattava di un batticarne – e si è portata a casa una cucina completa. Antonella Clerici è talmente felice da condividere il suo entusiasmo su Instagram. Con un lungo post ci racconta tutto: “Come sono felice!😁😁Durante la puntata di oggi di #esempremezzogiorno la signora Maria Rosaria dalla provincia di Napoli ha indovinato l’oggetto misterioso che si nascondeva nel cassetto della nostra cucina. La risposta giusta era il batticarne. Un utensile che la nostra amica non dimenticherà mai più”.

E invita tutti a giocare con lei: “Continuate a giocare con me durante @sempremezzogiornorai perché voglio proseguire a regalare sorrisi, soprattutto in un momento come questo. Passate un sereno fine settimana. Con l’ affetto di sempre❤”.

Molti follower si precipitano a risponderle, perché trovano fantastica la sua felicità: “La tua felicità per la vincita della signora riempe il cuore! ❤”. “Mi hai fatto ridere ! Sei forte 👏🏻”. E ancora: “Ho visto la trasmissione e ho seguito il grande evento. Brava la signora. Mi piace molto il tuo entusiasmo quando ci sono queste vincite. Aggiungi altrettanta allegria oltre s quella per aver vinto. Sei grande”. Mentre qualcuno plaude la Rai per aver richiamato Antonella e la sua squadra: “Finalmente siete tornati donate minuti di allegria armonia e familiarità veramente mancavate la RAI era diventata grigia senza divoi”.

Ma per la Clerici È sempre mezzogiorno non è l’unica sfida. Infatti, il 27 novembre debutta con The Voice Senior e come ha dichiarato qualche tempo fa: “Vi stupiranno”.

Dunque, la presentatrice sta vivendo un momento d’oro, sia professionale con presto due trasmissioni Rai e sia privato grazie alla figlia Maelle, avuta con Eddy Martens, e al suo compagno Vittorio Garrone.