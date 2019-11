Antonella Clerici, dure critiche a La prova del Cuoco: “Così com’è non lo rifarei”

editato in: da

Antonella Clerici tornerà alla conduzione de La Prova del Cuoco? Si fa sempre più insistente la voce secondo la quale la Rai vorrebbe nuovamente la presentatrice di Legnano al timone del famoso programma di cucina, cosa che implicherebbe la sostituzione di Elisa Isoardi.

La nuova edizione de La Prova del Cuoco dovrebbe infatti ripartire a settembre 2020 e la presenza della Isoardi non è stata confermata. Questo nonostante l’ex compagna di Salvini sia stata per diverso tempo conduttrice del cooking show della prima rete del servizio pubblico.

E se da una parte l’entusiasmo degli storici telespettatori del programma incoraggia il ritorno della Clerici, dall’altra è proprio la presentatrice a gelare le speranza di questa reunion con la Rai.

In merito alle indiscrezioni trapelate negli ultimi tempi infatti, la conduttrice, durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha così commentato:

Sono notizie che leggo anch’io, ma non so cosa farò. Ho sempre detto che a La Prova del Cuoco così com’è non torno perché l’ho già fatta. Vedremo gli sviluppi e le esigenze della Rai.

Parole dure ma sincere quelle della Clerici che, però, hanno sicuramente smorzato l’entusiasmo della Rai pronta a volere di nuovo negli studi de La Prova del cuoco il volto storico del cooking show.

Eppure, nonostante l’apparente rifiuto di un’offerta che concretamente ancora non è arrivata, Antonella sembra non chiudere definitivamente le porte alla possibilità di tornare a guidare la trasmissione.

E per una presentatrice che torna, un’altra se ne va. Come accennavamo, infatti, pare essere quasi certo che Elisa Isoardi, volto dello show da settembre 2018, non sarà più al timone della trasmissione della Rai. Proprio lei, che si è ritrovata nell’ultimo biennio a dover gestire l’eredità lasciata dalla Clerici che aveva dato l’addio al programma, dovrà abbandonare quegli studi che sono stati la sua casa.

La Isoardi quindi si ritroverebbe fuori dai giochi dopo soltanto due anni conduzione e per di più in un periodo che non è stato caratterizzato da risultati d’ascolto particolarmente brillanti.

Sarà forse per questo che la Rai vorrebbe riportare in auge i tempi d’oro de La Prova del Cuoco, richiamando al timone l’esuberante Antonella?