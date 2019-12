Antonella Clerici con la De Filippi in nuovo show: la sua risposta

editato in: da

Antonella Clerici e Maria De Filippi potrebbero lavorare insieme? La conduttrice Rai da qualche tempo è lontana dalla tv e, se escludiamo la breve parentesi dello Zecchino d’Oro, per lei al momento non sono previsti nuovi programmi. Dopo l’addio alla Prova del Cuoco, la Clerici è stata esclusa dai palinsesti.

Una situazione che le ha causato grande amarezza spingendola a guardarsi intorno e a pensare anche a nuovi progetti. Il prossimo potrebbe essere proprio con Maria De Filippi, professionista che stima molto e che possiede la Fascino, una grande casa di produzione che ha portato al successo programmi come Amici, C’è Posta per Te e Uomini e Donne.

Intervistata da FanPage, la Clerici ha parlato di un nuovo show culinario che potrebbe realizzare proprio con Maria De Filippi. Si tratta di un programma dedicato alla cucina a km zero, molto diverso dalla Prova del Cuoco, storico programma di Antonella oggi condotto da Elisa Isoardi.

“Se Maria De Filippi mi proponesse un contratto? Penso sempre una cosa: quando hai una idea, devi perseguirla – ha spiegato -. Mi piacerebbe che questa idea si concretizzasse, per poi capire chi vuole farlo. Per me non è un problema con chi farlo, mi interessa solo fare una cosa in cui credo molto”.

“Penso sempre che mi piacerebbe molto un format – ha confessato -, sempre di ricette e cucina, che parli del prodotto e insegni l’uso del cibo nella maniera giusta, senza tralasciare la filosofia del km 0 o della valorizzazione del territorio. È un format profondamente green, legato all’ambiente”.

Da tempo ormai la Clerici vive ad Arquata Scrivia insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. Un grande chalet immerso nel verde, con un bosco e tanti animali. L’idea di Antonella sarebbe proprio di girare il programma nel luogo in cui vive. “Quando dico che vorrei cucinare nel mio bosco non è una battuta – ha svelato -. Non lo dico per comodità perché ci vivo, ma perché il contesto è importante. Oggi l’attenzione è tutta concentrata sulla natura e sull’ecologia, cosa che prima non c’era e c’è anche maggiore attenzione e consapevolezza rispetto a quello che si mangia”.