Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme dopo il Natale separati

Dopo il giorno di Natale trascorso a distanza, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio passano gli ultimi giorni di vacanza insieme: su Instagram infatti fa capolino tra le stories della cantante il figlio Andrea, intento a giocare con la neve.

E se qualcuno dovesse avere il sospetto di una nuova crisi, Gigi mette a tacere qualsiasi rumors con la dedica della canzone Un nuovo bacio (che ha cantato con Anna), postando su Instagram un video mentre scherzando canta “Le domeniche di gennaio quanta neve che cadrà”.

Anna, sempre bellissima, nelle stories posta selfie con una suggestiva nevicata che fa da sfondo, condivide foto tra coccole e abbracci con il piccolo Andrea, scrivendo “Stringimi forte”, tra i complimenti dei fan che commentano “Siete l’amore”, “Da madre questi sono gli abbracci più belli”.

Nessuna crisi in vista per una delle coppie più amate dagli italiani: Anna e Gigi hanno trascorso la serata della Vigilia insieme con i parenti del cantante, compresi i figli maggiori avuti dall’ex moglie Carmela Barbato. Si sono separati solo per qualche giorno, perché D’Alessio era impegnato a Napoli per Figli di un Re Minore, il concerto con Nino D’Angelo in programma al Palapartenope il 26 e il 27 dicembre.

A Domenica In Gigi D’Alessio ha aperto il suo cuore sui ricordi del suo Natale, con un velo di malinconia: ha raccontato infatti che la madre è mancata nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, quando aveva solo 18 anni.

Certamente un ricordo doloroso che ha condizionato la sua vita, ma che cerca di mettere da parte per far vivere alla sua famiglia le festività in armonia e serenità: anche quest’anno, come accennato prima, hanno trascorso tutti insieme la serata del 24 dicembre per un Natale pieno di gioia e affetto.

Del resto Lady Tata sul suo profilo Instagram si è divertita a condividere con i suoi followers i preparativi, le ricette, le decorazioni in giro per casa, i momenti con il fratello Giuseppe, la sorella Silvia e Palmira, la mamma.

Ormai sembra tornato il sereno a casa D’Alessio: dopo una crisi durata diversi mesi, Anna aveva confessato che non era stato facile ricominciare, ma grazie ad una grande forza di volontà e un forte sentimento alle spalle era stato possibile ricostruire un rapporto. E adesso la loro relazione procede a gonfie vele (in attesa della fatidica proposta).