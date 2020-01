Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo in crisi: l’indiscrezione

editato in: da

Anna Tatangelo: gli amori, i look e le somiglianze sospette

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono di nuovo in crisi. Ad affermarlo è il settimanale Chi secondo cui la coppia starebbe attraversando un momento difficile. Come è noto qualche tempo fa i due cantanti si erano separati per diversi mesi a causa di contrasti che sembravano insanabili.

La Tatangelo si era trasferita in un appartamento ai Parioli insieme al figlio Andrea, lasciando Amorilandia, la villa di famiglia alle porte di Roma, e aveva rilasciato un’intervista in cui affermava che la relazione con D’Alessio era in crisi. Gigi aveva cercato in tutti i modi di riconquistarla e, dopo diversi avvistamenti, gli ex erano usciti allo scoperto, affermando che l’amore era tornato.

Ora, a distanza di mesi, sembra che i problemi non siano finiti per Gigi e Anna. “Pare che i fulmini siano caduti nuovamente sulla coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio – si legge sul settimanale Chi -. Da tempo la coppia non appare insieme unita come avvenne dopo la riconciliazione”.

A confermare la crisi ci sarebbero numerosi indizi. I primi riguardano Instagram dove, ormai da tempo, non appaiono più dediche d’amore o foto di coppia. Anche nelle Stories, dove spesso Anna condivideva momenti della sua vita quotidiana, Gigi non compare mai. Perfino il Natale è stato vissuto da separati, con la Tatangelo che ha raccontato le feste con la famiglia e D’Alessio lontano. Un dettaglio che non era sfuggito ai fan e che, inevitabilmente, ha riacceso i gossip su una crisi.

L’ultima apparizione di coppia risale allo scorso novembre quando la cantante ha preso parte a 20 anni che siamo italiani. In quell’occasione in molti avevano sottolineato una certa freddezza fra i due innamorati, ma la coppia non aveva commentato. Anche il matrimonio, annunciato dopo il ritorno di fiamma, sembra molto lontano.

Nel frattempo D’Alessio, in tour con Nino D’Angelo, ha più volte salutato dal palco la compagna. Un gesto che fa sperare che ci siano stati solo dei semplici litigi e niente di più.