Anna Tatangelo esclusa dal nuovo show di Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada

Anna Tatangelo non prenderà parte allo show di Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada. La cantante è stata esclusa dalla lista degli ospiti per volere dello stesso artista napoletano. A rivelarlo è il settimanale Chi secondo cui Gigi e Anna avrebbero preso una decisione importante: non appariranno più insieme in televisione.

Una scelta che arriva dopo la crisi che nel 2018 li aveva allontanati e un ritorno di fiamma vissuto lontano dai riflettori e nel più stretto riserbo anche per proteggere il figlio Andrea. Da tempo la coppia non rilascia interviste e non è più finita al centro del gossip. Circa un anno fa D’Alessio e la Tatangelo vennero travolti dai pettegolezzi. Lei annunciò l’addio all’artista a cui era stata legata per oltre dieci anni e la figlia Ilaria D’Alessio la attaccò duramente su Instagram.

Poi la pace in famiglia e un riavvicinamento lento, ma inesorabile che ha portato Gigi fra le braccia di Anna ancora una volta. Un nuovo inizio che la coppia ha deciso di vivere nella privacy di Amorilandia, la villa alle porte di Roma simbolo del loro amore. Il tempo dei gossip è finito e ora i due vogliono pensare solamente alla musica.

Per questo motivo la Tatangelo avrebbe scelto di auto-escludersi dallo show in prima serata che Gigi condurrà con Vanessa Incontrada. Il programma debutterà il prossimo 29 novembre subito dopo la fine di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti che chiuderà i battenti il 22 novembre. La trasmissione parlerà di musica e curiosità, racconterà l’Italia, ma anche la vita dei conduttori che hanno scelto di mettersi in gioco. Fra gli ospiti Mika, Fiorella Mannoia e Francesco Renga, in molti avevano sperato in una sorpresa sul palco di Anna, ma non sarà così.

La Tatangelo ora ha voglia di concentrarsi solo sulla musica ed è intenzionata a non alimentare i gossip. Da tempo Gigi D’Alessio non compare nelle sue foto su Instagram, dove invece c’è spesso il piccolo Andrea, il figlio della coppia che ha contribuito a farli tornare insieme e che rimane il grande simbolo del loro amore.