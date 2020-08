Anna Tatangelo, la dolce dedica al fratello su Instagram

editato in: da

Anna Tatangelo ha fatto una dedica a una persona speciale su Instagram: la cantante di Sora ha pubblicato sul suo profilo delle foto in compagnia del fratello Giuseppe, in occasione del suo compleanno.

Lady Tata ha voluto condividere per l’occasione degli scatti in piscina insieme fratello, accompagnandoli a delle parole tenerissime:

Niente …ogni volta non riusciamo a fare una foto un po’ più seria! Tanti auguri bro! È stata un’estate diversa con alti e bassi, ma sono felice perché so sempre dove trovare un sorriso vero !TVB❤️

Anna è apparsa al massimo della forma, con il suo fisico scolpito valorizzato da un bikini a righe, il tutto accompagnato dalle risate e dalla complicità evidente tra i due fratelli. I fan ovviamente si sono scatenati con i like alle foto: oltre agli auguri a Giuseppe, non sono mancati i complimenti alla coppia. “Voi insieme siete bellissimi”, “La grande bellezza”, “Che belli”, si può leggere tra i tanti commenti.

Per la Tatangelo è un’estate sicuramente diversa dalle precedenti: l’artista da un lato sta raccogliendo i frutti del suo ultimo successo, Guapo, uno dei brani tormentone dell’estate, dall’altro ha chiuso la sua lunga relazione con Gigi D’Alessio, dopo che i due avevano superato una profonda crisi.

La cantante però ha ritrovato il sorriso e la serenità, dedicandosi alla musica, cambiando look e trascorrendo le vacanze in compagnia del suo grande amore, il figlio Andrea – nato dall’amore con D’Alessio – della famiglia e degli affetti più cari, come l’amica Elisabetta Gregoraci.

Tra gli “alti e bassi” della sua estate anche il piccolo incidente domestico di mamma Palmira, che solo pochi giorni fa è inciampata e si è fratturata la mandibola nella caduta. La donna infatti è stata ricoverata a Roma, dove riceverà tutte le cure mediche di cui ha bisogno.

Anna nel frattempo si sta godendo le giornate di relax condividendo sui social le sue foto in bikini mozzafiato e i tuffi in piscina, mostrandosi sempre più sorridente e raggiante. Il dolore per la rottura con Gigi sembra ormai acqua passata, e tra i due c’è un rapporto sereno, come ha spesso dichiarato nelle interviste: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre”.