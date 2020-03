Anna Tatangelo, gli auguri al figlio su Instagram: Gigi fa parte del passato

editato in: da

Uno scatto tenerissimo quello che ha pubblicato Anna Tatangelo sul suo profilo Instagram, per augurare al suo bambino buon compleanno.

La cantante di Sora, che appare sorridente e serena, abbraccia il figlio Andrea, nato dieci anni fa dalla relazione amorosa con Gigi D’Alessio. Ad accompagnare la foto, delle parole dolcissime, come quelle di qualunque mamma innamorata del proprio piccolo:

Auguri amore mio! Nulla, oggi non ce l’ho fatta a non emozionarmi: 10 anni ❤️❤️❤️!

Grazie perché riempi la mia vita, perché grazie al tuo amore incondizionato cresco giorno dopo giorno anch’io, e grazie a te mi sento sempre più completa come donna e come mamma. Grazie perché sei il successo più grande! Ti amo tanto!

Nell’augurio ad Andrea la Tatangelo ha espresso tutto il suo amore, tant’è che ormai Gigi sembra essere un capitolo chiuso, relegato al passato: non ha fatto nessun accenno al padre di suo figlio nel post, anche se era già da tempo che lui non appariva sui suoi profili social.

I due cantanti hanno annunciato la fine del loro amore proprio tramite Instagram, rilasciando lo stesso comunicato. Un duro colpo per i fan della coppia, che avevano sperato fino all’ultimo che le voci di una crisi fossero infondate.

Già nel 2017 la coppia si era separata a causa di incomprensioni e liti: la Tatangelo infatti aveva abbandonato Amorilandia, la villa alle porte di Roma in cui viveva con D’Alessio.

Poco dopo il cantante napoletano aveva cercato di riconquistare la Tatangelo, anche per il figlio Andrea: la coppia aveva deciso di riprovarci ed era tornata insieme, ma è possibile che non siano riusciti a lasciarsi alle spalle incomprensioni e dissapori.

La stessa cantante infatti aveva rivelato che il riavvicinamento non era stato affatto semplice. Nonostante questo Anna e Gigi avevano dimostrato di essere ancora molto innamorati l’uno dell’altro, tanto che sulla mano della cantante era apparso un anello di fidanzamento che faceva pensare alle nozze imminenti.

Così poi non è stato: un lungo silenzio sui social ha fatto crescere i sospetti di una nuova crisi. A Natale i due infatti non erano insieme e anche il giorno del compleanno di D’Alessio Anna non aveva pubblicato nessun post dedicato al compagno; poi l’annuncio della separazione.

Adesso sembra che sia Anna Tatangelo che Gigi D’Alessio siano concentrati sull’amore per i figli e sulle loro carriere, cercando di lasciarsi alle spalle una relazione lunga e un addio sicuramente doloroso.