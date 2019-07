Chi è Anna Safroncik che ha rubato il cuore all’ex di Diletta Leotta

editato in: da

Il nuovo amore di Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta, è Anna Safronick. Dopo l’addio alla giornalista sportiva, il dirigente Sky avrebbe ritrovato il sorriso accanto all’attrice.

Occhi di ghiaccio e fisico scolpito, Anna avrebbe rubato il cuore del manager, sostituendo la Leotta. L’attrice e Matteo Mammì si sarebbero incontrati grazie ad amici in comune e il feeling sarebbe stato immediato. Classe 1981, la Safronick è nata a Kiev, in Ucraina, ma è arrivata in Italia quando aveva solo 12 anni.

Figlia d’arte, suo padre è un tenore e sua madre una ballerina, ha sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo sin da piccola. A 4 anni ha esordito sul palco, mentre a 7 è stata iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev. Se in Ucraina ha iniziato la sua formazione artistica è l’Italia il paese in cui ha trovato il successo.

L’esordio è arrivato con Miss Italia, dove ha conquistato l’ottavo posto, mentre nel Duemila ha debuttato al cinema con C’era un cinese in come, il film di Carlo Verdone. Nello stesso anno ha recitato in Welcome Albania e Metronotte.

La fama di Anna Safroncik però deriva soprattutto dalle fiction di successo in cui ha recitato, come Don Matteo 3, Vento di ponente 2 e la soap opera CentoVetrine in cui ha vestito i panni di Anna Baldi. Anna è stata anche nel cast di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e Le Tre Rose di Eva.

Molto riservata e attenta a proteggere la propria privacy, l’attrice ha avuto diverse storie importanti. La più famosa è quella con Giulio Berruti, attore a cui è stata legata per due anni e mezzo. In seguito ha vissuto una relazione con Giulio Barletta, ma anche questa love story è arrivata al capolinea. Nella lista dei suoi ex anche Francesco Arca e il deejay Tommaso Cicchinelli.

E mentre Anna sembra sempre più legata a Matteo Mammì, Diletta Leotta avrebbe ritrovato il sorriso fra le braccia del pugile Daniele Scardina.