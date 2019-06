Angelina Jolie e Brad Pitt in guerra. Lei è sempre più magra

editato in: da

Preoccupano sempre di più le condizioni di salute di Angelina Jolie, che è apparsa in pubblico sempre più magra e pallida, ancora impegnata in una guerra con Brad Pitt.

L’attrice e sex symbol ha visitato un campo profughi al confine fra Venezuela e Colombia come rappresentante dell’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati (UNHCR). La crisi economica e politica che ha messo in ginocchio diversi paesi del Sudamerica ha lasciato senza casa migliaia di persone che vivono in alcuni campi in cui Angelina ha cercato di portare il suo sostegno.

La diva di Hollywood si è presentata con indosso una lunga tunica ed è apparsa da subito molto provata. Sorridente eppure magrissima e molto pallida, la Jolie ha scatenato la preoccupazione dei fan, convinti che non stia affatto bene e che le sue condizioni di salute siano peggiorate nell’ultimo periodo.

Sono lontani i tempi in cui l’attrice nei panni di Lara Croft in Tomb Raider stregava tutto il mondo sfoggiando un fisico atletico e formoso. Oggi Angelina è magrissima, forse troppo, provata da un matrimonio finito e da una lunga battaglia legale che la vede impegnata dal 2016, anno in cui ha chiesto la separazione da Brad Pitt.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Los Angeles la guerra che vede impegnati i due ex coniugi si sarebbe fatta sempre più aspra. Da quando hanno deciso di divorziare Brad e Angelina si sono scontrati su tutto, dalla divisione delle proprietà all’affidamento dei figli. L’avvocato che sosteneva la Jolie ha deciso di abbandonare la cliente, definendo l’attrice come ossessionata dall’ex marito e dalla volontà di distruggerlo.

Da parte sua Pitt, che a Cannes è apparso in grande forma, sarebbe pronto a voltare pagina e avrebbe lanciato un ultimatum all’ex moglie. La diva infatti non ha ancora firmato tutte le carte del divorzio, accettando l’accordo raggiunto e se non lo farà dovrà pagare una multa. Anche Brad dopo l’annuncio della rottura era apparso magrissimo e provato, ma il lavoro e (forse) un nuovo amore, hanno aiutato l’attore che oggi è tornato a sorridere. La speranza è che questo possa accadere anche per la Jolie.