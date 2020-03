Andrea Pezzi, il fidanzato di Cristiana Capotondi

editato in: da

Andrea Pezzi è il fidanzato di Cristina Capotondi, accanto all’attrice ormai da diversi anni. Classe 1973, Pezzi è un celebre veejay e conduttore, oltre a essere uno scrittore di successo. Originario dell’Emilia Romagna, si è laureato nel 2006 in Psicologia a San Pietroburgo. Fra il 1996 e il 2003 è arrivato al successo diventando uno dei volti più noti del canale MTV, in seguito ha lavorato come autore in Rai e Mediaset.

L’amore con Cristina Capotondi è nato nel 2006 dopo un incontro per motivi di lavoro. “Io la prima volta che ho conosciuto Cristiana era a Kitchen su Mtv – ha svelato Andrea a Vieni da Me -. Mi ha rimorchiato lei. Ricordavo una ragazza che parlava di parte minore quando, da bambina, faceva la parte di Gesù nel presepe della scuola”.

Ospite di Caterina Balivo, Pezzi ha svelato di essersi innamorato di Cristina Capotondi quando era ancora un bambino e lei recitava in un celebre spot. “Ero innamorato della bambina della pubblicità del Tegolino – ha spiegato -, avevo una cotta. Solo dopo qualche anno che stavo con Cristiana ho scoperto che era proprio lei“.

Nel passato di Pezzi c’è l’amore per un’altra grande attrice: Claudia Pandolfi. All’epoca lui era un conduttore molto noto, mentre lei aveva raggiunto il successo grazie a Un Medico in Famiglia. Poco dopo le nozze con Massimiliano Virgili, la Pandolfi lasciò il marito per Andrea, dichiarando che si era innamorata di lui. “Sull’altare già pensavo ad Andrea – spiegò in seguito l’attrice -, ma soffocavo i miei sentimenti per rispetto della mia famiglia, ero confusa, credevo fosse la solita crisi di panico prematrimoniale”.

La love story durò poco e in seguito Pezzi incontrò la Capotondi, con cui fa coppia fissa da oltre dieci anni. La coppia non ha figli e non è sposata, ma le nozze sono nei loro progetti. “Non so se ci sposeremo – ha svelato lui -, aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei”.