Andrea Iannone, gaffe (terribile) su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis

Andrea Iannone è il protagonista di una terribile gaffe su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis avvenuta su Instagram.

La coppia è sbarcata in questi giorni a Venezia per la Mostra del Cinema e ha documentato tutto su Instagram, fra selfie, foto in barca e baci appassionati. I follower hanno apprezzato molto e, oltre a tanti commenti positivi, ne sono apparsi anche alcuni dedicati a Belen Rodriguez, ex fidanzata del pilota di MotoGp.

“Mi dispiace, ma Belen è Belen” ha scritto qualcuno facendo notare come per lui, nonostante Giulia De Lellis sia stupenda, la Rodriguez è pur sempre la migliore. Andrea Iannone ha sorpreso tutti mettendo un bel Like al commento contro la sua fidanzata e a favore dell’ex.

Poco dopo il Mi Piace è scomparso, ma in molti si erano già accorti della gaffe. Lo sportivo non ha commentato e anche la De Lellis, molto attiva su Instagram, non ha rilasciato dichiarazioni. La storia fra Belen e Iannone era arrivata al capolinea, dopo tre anni d’amore, nel settembre del 2018. Poi un breve ritorno di fiamma e infine l’addio che ha coinciso con la riconciliazione della Rodriguez con Stefano De Martino.

Oggi il ballerino e la showgirl sono innamoratissimi, mentre il pilota di MotoGp ha trovato nuovamente il sorriso grazie a Giulia. L’influencer di Instagram ed ex di Andrea Damante ha rubato il cuore di Iannone. La coppia sembra molto felice e su Instagram si scambia dediche d’amore, pubblicando video e foto che raccontano sentimenti forti.

Quello del pilota è stato solo un errore oppure una provocazione? Per ora non è dato saperlo, nel frattempo da Venezia i due innamorati continuano a postare scatti che li ritraggono innamorati e felici sul red carpet. Mentre Belen ha scelto, ancora una volta, di non commentare quanto sta accadendo al suo ex. L’argentina ora è concentrata unicamente sul futuro con De Martino: l’attendono nuovi programmi (forse anche il DopoFestival), le seconde nozze e, forse, un altro figlio.