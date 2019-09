Andrea Delogu indossa la pancera su Instagram: “Non credete a quello che vedete in tv”

editato in: da

Sincera e diretta: Andrea Delogu indossa la pancera su Instagram per lanciare un messaggio importante.

La conduttrice e scrittrice è stata fra i protagonisti del Festival di Castrocaro condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Andrea ha raccontato il dietro le quinte dello show nelle Stories di Instagram mostrando una foto in cui appariva in pigiama e con una pancera, svelando di averla scelta per sfoggiare un tubino.

“Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida “I love Pancerina” – ha scritto su Instagram, commentando lo scatto – e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé”.

Un post, quello di Andrea Delogu, per raccontare cosa si cela dietro il mondo dello spettacolo e insegnare qualcosa di importante ai follower. “Vi prego di credermi – ha aggiunto la conduttrice -, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate), pancere, reggiseni push up e soprattutto luci giustissime”.

“Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile – ha concluso Andrea Delogu -. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la pancera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite”.

Classe 1982, la presentatrice e scrittrice è amatissima sui social, dove racconta senza filtri la sua vita. Accanto a lei da qualche anno c’è Francesco Montanari, attore di successo, famoso per Il Cacciatore e Romanzo Criminale, sposato nel 2016.