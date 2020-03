Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme: foto

editato in: da

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. Dopo settimane di indiscrezioni, a confermarlo sono alcune foto che documentano il ritorno di fiamma. I due si erano lasciati circa un anno e mezzo fa a causa di un tradimento del deejay. Una storia, quella fra Giulia e Andrea, nata a Uomini e Donne, dove lei era approdata nei panni di corteggiatrice e lui di tronista.

Poi la romantica scelta e la love story, messa a dura prova da bene due edizioni del GF Vip. L’annuncio della rottura era arrivato su Instagram, dove Giulia aveva sfogato tutta la sua rabbia nei confronti dell’ex tronista. La De Lellis aveva lasciato intendere di essere stata tradita più volte. In seguito aveva scelto di raccontare l’esperienza nel suo primo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.

Dopo l’addio, Giulia De Lellis aveva vissuto una relazione con Irama, poi con Andrea Iannone, pilota di MotoGp ed ex di Belen Rodriguez. Damante, dopo tanti flirt, sembrava aver trovato la stabilità accanto a Claudia Coppola. Poi il colpo di scena, con tanti indizi che facevano presagire un ritorno dell’amore fra la star di Instagram e il modello.

Che fra Giulia e Andrea ci fosse ancora qualcosa era stato chiaro quando Damante, ospite di Verissimo, aveva raccontato con sincerità il sentimento provato nei confronti dell’ex compagna. “Nella vita non si sa mai – aveva detto a Silvia Toffanin, parlando di un ritorno di fiamma -. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. È stata una storia bellissima. Una storia molto forte, una storia incredibile, la gente si è affezionata tanto a noi perché tra noi c’era tanto e questo arrivava alla gente. Non sono più innamorato di lei, non è più il caso, però è sicuramente ad oggi la donna più importante della mia vita”.