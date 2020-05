editato in: da

Andrea Damante e Giulia De Lellis si separano di nuovo. Il deejay veronese ha confessato su Instagram di aver lasciato la casa di Roma che in queste ultime settimane aveva diviso con l’influencer. Nelle Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto che lo ritrae mentre abbraccia la fashion blogger.

“Last day”, ossia “ultimo giorno”, si legge nella didascalia, seguita da una foto in cui Andrea è in auto diretto verso Milano. Una scelta fatta probabilmente a causa di impegni di lavoro che, ancora una volta, hanno diviso la coppia. Le ultime settimane sono state molto importanti per Damante e la De Lellis che hanno ritrovato l’intesa di un tempo.

Una love story, quella fra Andrea e Giulia, che ha appassionato da subito il pubblico e che è stata caratterizzata da continui colpi di scena. Prima l’amore nato a Uomini e Donne, con la benedizione di Maria De Filippi, poi la partecipazione al GF Vip e infine l’addio a causa di un tradimento. La De Lellis, come è noto, ha scelto di raccontare la vicenda in un libro intitolato Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.

Sembrava che entrambi avessero voltato pagina, lei con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, lui con Claudia Coppola, ma evidentemente il sentimento non era mai terminato. Il ritorno di fiamma, tenuto segreto per diverso tempo, è tornato come un fulmine a ciel sereno. Giulia e Andrea si sono ritrovati e oggi sono più innamorati che mai. A svelarlo sono stati entrambi in numerose occasioni. Damante ha confessato che, grazie alla compagna, è riuscito a vivere un periodo difficile, rivelando di essere nuovamente felice.

“Sono con la mia ragazza, suo fratello, una sua amica, sua mamma – ha spiegato su Instagram -. Fortunatamente, perché per 50 giorni da solo non ce l’avrei fatta. Sono in bellissima compagnia”. Più esplicita Giulia che nelle Stories: Io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più) – ha detto -. Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca***a) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto”.