Andrea Bocelli: “Ho avuto il Coronavirus, ora dono il plasma”

editato in: da

Coronavirus, dal cinema allo sport alla politica: i personaggi famosi contagiati

Andrea Bocelli svela di essere stato contagiato dal Coronavirus e di essere pronto a donare il plasma per aiutare gli altri malati. Il tenore ha confessato solo ora di aver combattuto contro il Covid-19 e di essere riuscito a vincere la sua battaglia. L’annuncio è arrivato all’uscita dal centro trasfusionale dell’ospedale Cisanello di Pisa dove l’artista ha scelto di donare il plasma. Con lui la moglie, Veronica Berti, che è stata contagiata.

Oltre alla consorte, come ha svelato lo stesso Bocelli, si sono ammalati anche due figli. “La mia esperienza con il coronavirus? Una “tragedia”, siamo stati contagiati tutti in famiglia con tanto di febbre se pur bassa, starnuti e tosse – ha raccontato ai giornalisti, come riporta Il Corriere della Sera -. Abbiamo superato molto bene la malattia anche se io purtroppo ho dovuto annullare molti concerti – ha poi detto ai giornalisti – ed è stata una brutta esperienza. È stato come vivere un incubo perché avevo la sensazione di non avere più il controllo delle cose. Speravo di svegliarmi da un momento all’altro. Questo virus ha messo in ginocchio il mondo intero e io anche oggi non riesco a capirlo, a metabolizzare questa sciagura”.

Il tenore e sta internazionale della musica, ha svelato di aver scoperto che era stato contagiato solo quando si è sottoposto al tampone. Prima Bocelli aveva solo avuto qualche dubbio, a causa della febbre e della presenza di alcuni sintomi del Coronavirus. Lo scorso 19 marzo Andrea si era esibito in diretta su Instagram, raccogliendo l’appello di Fedez e Chiara Ferragni, che avevano organizzato per lui un vero e proprio concerto in streaming, con tanto di casse posizionate fuori dalla finestra per regalare qualche ora di svago ai follower in un momento particolarmente difficile.

Il 12 aprile, in occasione della Pasqua, Bocelli si era esibito nel Duomo di Milano. L’immagine che lo ritrae nel sagrato deserto, mentre canta, resta una delle più significative per raccontare gli ultimi difficilissimi mesi. Il tenore è sposato dal 2014 con Veronica Berti da cui ha avuto, nel 2012, la sua terza figlia: Virginia. Dal 1992 al 2002 è stato sposato con Enrica Cenzatti, sua prima moglie, da cui ha avuto i figli Amos e Matteo.