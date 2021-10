Chi è Anastasia Kuzmina, maestra di Ballando con le stelle

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Anastasia Kuzmina è una delle ballerine più amate di Ballando con le stelle. Il suo carattere energico ne hanno fatto una delle maestre maggiormente apprezzate dello show, che continua dopo molti anni di messa in onda. Milly Carlucci l’ha fortemente voluta nel suo cast, dopo il grande successo riscosso con Daniele Scardina, nel 2020, arrivando a un passo dalla vittoria finale.

Chi è Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina è nata a Kiev in Ucraina il 21 marzo 1993 ed è quindi del segno dell’Ariete. La sua passione per la danza sboccia quand’era ancora piccola. Fin dai suoi primi passi, ha coltivato il sogno di diventare una ballerina famosa, che ha potuto realizzare con il trasferimento della famiglia in Italia, a Bologna. Ha così iniziato a frequentare i primi corsi di danza, a studiare e perfezionarsi. La sua carriera ha preso il volo a 16 anni, grazie alla sua prima partecipazione ai campionati italiani di danza nella categoria under 16/18.

Fidanzato

Della sua vita, sono stati resi noti solo i dettagli dichiarati dalla diretta interessata. Nel 2017, è stata fidanzata con Fabio Basile, conosciuto proprio sulla pista di Ballando con le stelle. La relazione si conclude dopo poco. Ha poi conosciuto Francisco Porcella, ancora all’interno del programma, con il quale ha intrecciato una relazione poi finita a causa del presunto tradimento di lui. Si ritiene, dunque, che sia single.

Figli

Anastasia Kuzmina non ha figli.

Età

È nata il 21 marzo 1993, quindi ha 28 anni.

Cos’ha fatto prima di Ballando con le stelle

Ha iniziato a ballare da giovanissima, facendo il suo debutto ai campionati di danza categoria under 16/18, conquistando il podio. Un anno dopo, nel 2010, porta a casa la Coppa e Supercoppa di danze latine, per poi gareggiare nella semifinale under 21 a Blackpool. Nel 2011 interrompe la sua carriera a seguito di un aumento di peso importante. La chiamata di Milly Carlucci l’ha letteralmente salvata, facendola ripartire e riprendere in mano la sua vita.

Nella sua carriera, ha partecipato a Pechino Express proprio con Andrès Gil ed è stata la protagonista del programma Sky Anastasia Love Dance. Ha debuttato in teatro nel 2014 in Una scelta… non chiara.

Quante edizioni di Ballando con le stelle ha fatto

Anastasia Kuzmina è entrata a far parte della grande famiglia di Ballando con le stelle nel 2012. Ha disputato 6 edizioni con una sola vittoria, quella con Andrés Gil, e tanti secondi posti.

Ottava edizione: vincitrice con Andrés Gil (2012)

Decima edizione: eliminata all’ottava puntata con Tony Colombo (2014)

Dodicesima edizione: seconda classificata con Fabio Basile (2017)

Tredicesima edizione: seconda classificata con Francisco Porcella (2018)

Quattordicesima edizione: quinta classificata con Angelo Russo (2019)

Quindicesima edizione: quarta classificata con Daniele Scardina (2020)

Anastasia Kuzmina su Instagram

La ballerina di Ballando con le stelle è molto attiva sui social. È presente su Instagram con il suo nome, anastasia_kuzmina e conta oltre 81000 followers. Inoltre, si trova anche su Facebook e Twitter.