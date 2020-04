Chi è Ana De Armas, il nuovo amore di Ben Affleck

editato in: da

Ben Affleck è di nuovo innamorato. Il divo di Hollywood si è infatti fidanzato con Ana De Armas, attrice e modella che gli ha rubato il cuore dopo il divorzio da Jennifer Garner. 31 anni lei, 47 lui, Ben e Ana sono molto innamorati. I paparazzi li hanno fotografati mentre si concedevano una passeggiata con il loro cane in California, fra baci e abbracci.

Il primo incontro fra i due è avvenuto lo scorso febbraio sul set di Deep Water, thriller psicologico in cui hanno recitato insieme. Secondo quanto raccontato dagli amici sarebbe stato un colpo di fulmine, coronato da una fuga d’amore a Cuba e una convivenza nella casa di Los Angeles di Affleck. Astro nascente di Hollywood, Ana De Armas ha già conquistato tutti nei panni di Bond Girl in No Time To Die, il nuovissimo film di 007. La love story con l’attrice arriva in un periodo positivo per Ben Affleck, uscito da poco dalla rehab, dove ha combattuto per l’ennesima volta la sua dipendenza dall’alcool.

Un anno fa l’attore aveva messo fine alla love story con Lindsay Shookus, celebre produttrice a cui si era legato dopo l’addio a Jennifer Garner. Di recente Ben Affleck era tornato a parlare della fine del suo matrimonio con la collega e del dolore provato per i suoi numerosi errori. “Il divorzio con Jennifer è in assoluto il mio rimpianto più grande – ha confessato di recente al New York Times -. La vergogna è davvero tossica, dal provarla non nasce nulla di positivo. È una sensazione orribile, perché la tua autostima crolla e nutri disprezzo per te stesso. Posso dire però che ossessionarsi sui fallimenti non fa bene: bisogna imparare dagli errori, ma poi rialzarsi e andare avanti”.

“Le persone che, come me, hanno comportamenti compulsivi – ha raccontato -, cercano di stare meglio facendo una certa cosa, che sia bere, mangiare o giocare d’azzardo. E la situazione si aggrava quando le cose nella tua vita non vanno come vorresti”.

“Prima bevevo in maniera normale, ma dal 2015 ho aumentato, quando il mio matrimonio stava andando in pezzi – ha spiegato il premio Oscar -. Lo facevo per provare a far sparire quel disagio, in realtà poi ha creato ancora più problemi coniugali. Diventa un circolo vizioso, il vero dolore inizia lì”.