Amici, Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House: la reazione di Maria De Filippi

Vittorio Grigolo, ex coach di Amici e celebre tenore, è stato sospeso dalla Royal Opera House con l’accusa di molestie sessuali.

L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 18 settembre al termine di una replica del Faust in cui l’artista era protagonista. L’esibizione, andata in scena a Tokyo, si sarebbe conclusa nel peggiore dei modi con un episodio di molestie ai danni di una delle coriste proprio sul palcoscenico nel momento degli applausi.

Quanto accaduto avrebbe spinto la Royal Opera House di Londra ad avviare un’indagine immediata che avrebbe portato alla sospensione del tenore. “A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con Vittorio Grigolo – ha spiegato il teatro con un comunicato -, la Royal Opera House di Londra ha avviato un’indagine immediata e il signor Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione mentre questa indagine è in corso”.

Secondo quanto riferito dal Sun, che ha dato per primo la notizia, il tenore 42enne sarebbe stato inizialmente sostituito dal collega Georgy Vasiliev, che si sarebbe esibito domenica a Yokohama al suo posto con l’annuncio di una “indisposizione” di Grigolo. Solo in seguito il teatro avrebbe deciso di ufficializzare quanto accaduto, sospendendo l’artista e diffondendo un comunicato.

Secondo alcuni testimoni interpellati dal Sun, in scena Grigolo avrebbe palpato una cantante. “È successo in piena vista del pubblico – ha spiegato un insider -. I membri del coro lo implorarono di fermarsi e Grigolo ebbe poi un’accesa discussione con loro. Erano inorriditi da quello che è successo“.

Classe 1977, Grigolo è stato soprannominato “Il Pavarottino” per via delle sue doti canore e per essersi esibito con Luciano Pavarotti quando aveva solamente 13 anni. Lo scorso anno Maria De Filippi l’aveva scelto come coach di Amici, portandolo in tv e facendolo conoscere al grande pubblico. Per ora il tenore non ha commentato quanto accaduto e nemmeno la conduttrice di Canale Cinque ha rilasciato dichiarazioni via social. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda per scoprire come andrà a finire.