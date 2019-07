Amici Vip: svelati i primi nomi del cast di Maria De Filippi

editato in: da

Cresce l’attesa per Amici Vip, il nuovo format creato da Maria De Filippi, nato dal talent più famoso della tv.

Il programma è stato confermato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del prossimo palinsesto Mediaset e ha creato da subito grande curiosità. Il nome del conduttore è ancora top secret, anche se in pole position c’è Michelle Hunziker, mentre in questi giorni sono stati svelati i primi nomi del cast.

Secondo le prime indiscrezioni, diffuse da Spy, nel programma ci saranno vecchie glorie del talent e grandi protagonisti della tv che si metteranno alla prova nelle categorie del canto e del ballo, affiancati dai professori. Le puntate dovrebbero essere circa sei e, se il format in versione Vip dovesse andare bene, potrebbe tornare in una nuova edizione più lunga come accaduto per Temptation Island Vip.

Chi saranno i famosi che si esibiranno ad Amici Vip? Per ora si parla di Paolo Conticini, attore e grande amico di Christian De Sica, che potrebbe cimentarsi nella recitazione, ma anche nel canto. Fra i nomi del cast spunta anche quello di Valerio Pino, ex ballerino di Amici che qualche anno fa fece discutere per via di alcune rivelazioni sul programma.

I protagonisti più attesi però restano Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne e fedelissimo di Maria De Filippi, e Marco Carta. Il cantante sardo, dopo l’accusa di furto e lo scandalo dell’arresto alla Rinascente di Milano, a settembre affronterà il processo insieme a Fabiana Muscas.

Nel frattempo il cast continua ad essere un rebus, visto che i nomi non sono stati confermati nè smentiti. Proprio come è accaduto per Temptation Island, probabilmente scopriremo i protagonisti della trasmissione solamente poche settimane prima dell’inizio, quando scopriremo anche il meccanismo del talent e la giuria di esperti che dovranno valutare i vip in gara.