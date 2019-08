Amici Vip, concorrenti e giuria: le anticipazioni

editato in: da

Cresce l’attesa per la prima puntata di Amici Vip, la versione “per famosi” del celebre talent di Maria De Filippi.

La trasmissione dovrebbe partire a settembre, subito dopo la fine di Temptation Island Vip, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi, e poco prima della versione “classica” di Amici. Per ora le anticipazioni sono davvero poche, visto che la squadra di Maria De Filippi sta ancora lavorando allo show, ma sono decisamente succose.

La prima novità sarà la conduzione di Michelle Hunziker, che subentrerà alla moglie di Costanzo, a cui verrà affidata solamente la prima puntata. Gli appuntamenti dovrebbero essere in tutto sei, con due squadre di cantanti e ballerini vip impegnati a scontrarsi a colpi di esibizioni. Ci sarà, come nella versione “classica” anche una giuria, formata da Platinette e da altri personaggi dello spettacolo.

Per ora il cast è ancora top secret, ma in questi giorni sono circolate alcune indiscrezioni. La prima riguarda la bocciatura di Wanda Nara, che avrebbe sostenuto un provino nella convinzione di poter condurre lo show, ma sarebbe tornata a casa a mani vuote. Fra i concorrenti si vocifera che potrebbero esserci due attrici e showgirl: Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, e Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni.

Nel programma potrebbero intervenire anche alcuni ex alunni di Amici. In questi giorni sono circolati i primi nomi dei fortunati scelti dalla De Filippi. Si tratta di Annalisa, concorrente di Amici 10, Irama, ex di Giulia De Lellis che ha trionfato nell’edizione numero 17, ma soprattutto Giordana e Alberto Urso, reduci dall’ultima stagione del programma e amatissimi dal pubblico.

Per ora la data della prima puntata non è ancora svelata e la De Filippi non ha rilasciato dichiarazioni, ma se l’esperimento dovesse riuscire, come è accaduto con la versione vip di Temptation Island, il programma potrebbe diventare un appuntamento fisso per i telespettatori.