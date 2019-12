Amici, Veronica Peparini e le critiche a Michelle Hunziker. Lei si difende su Instagram

editato in: da

Veronica Peparini si difende dall’accusa di aver criticato Michelle Hunziker per la sua conduzione di Amici Celebrities. La showgirl svizzera, come è noto, è stata scelta per sostituire Maria De Filippi al timone del programma. Un cambio di conduzione che non è piaciuto a tutto il pubblico e che ha scatenato accese polemiche.

La Hunziker si è difesa dalle critiche sui social, appoggiata anche dal marito Tomaso Trussardi, da Maurizio Costanzo e da Maria De Filippi che di recente ha ribadito la stima nei suoi confronti. In una recente intervista i professori di Amici sono stati chiamati a svelare cosa rende speciale la trasmissione e Veronica Peparini, storia insegnante dello show, ha sottolineato come Maria sia il fulcro del programma e per questo una figura insostituibile.

Le sue parole sono state interpretate da molti come un attacco nei confronti di Michelle e lei ha voluto chiarire la situazione su Instagram, dedicando un post alla showgirl. “In questi giorni sul web è apparso un articolo nel quale si dice che io mi sarei espressa male nei confronti di Michelle Hunziker, donna che io al contrario stimo tantissimo – ha scritto Veronica -. Il tutto perché volevo spendere parole carine per Maria che considero la Luce di Amici”.

La Peparini ha spiegato di stimare moltissimo la Hunziker e di reputarla una grande professionista. “Detto ciò nulla volevo togliere al lavoro svolto da Michele che entrando in corsa nello spettacolo ha portato a termine con eleganza e professionalità un ruolo difficilissimo – ha aggiunto -. Detto ciò ammiro queste due professioniste e non mi permetterei mai di giudicare nessuno anche perché non è nel mio stile. Chiedo scusa se ho fatto intendere altro perché non lo penso assolutamente! Magari non conta tutto questo però ci tenevo a dirlo”.

Mentre Amici 19 sta entrando nel vivo, fra esibizioni e nuovi possibili amori (come quello fra Javier ed Elena D’Amario), la nuova edizione di Amici Celebrities è ancora in forse. La De Filippi ha parlato di “esperimento”, ma i dati d’ascolto buoni e l’ottimo riscontro del pubblico potrebbero rendere il programma un appuntamento fisso per settembre.