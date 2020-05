Amici Speciali, Gerry Scotti rivela per sbaglio cosa accadrà nella seconda puntata

editato in: da

Amici Speciali, tutti i protagonisti dello show di Maria De Filippi

Gerry Scotti svela per sbaglio cosa accadrà nella seconda puntata di Amici Speciali. Il conduttore è fra i giudici del nuovo show di Maria De Filippi, realizzato per raccogliere soldi a favore della Protezione Civile. La prima puntata del programma è stata particolarmente coinvolgente, fra le gaffe di Sabrina Ferilli e l’emozione di Michele Bravi, tornato in tv dopo il dramma dell’incidente.

Cosa accadrà nella seconda puntata di Amici Speciali? Un indizio arriva da Gerry Scotti che, nel corso di un’intervista, ha rivelato più del dovuto. Il conduttore, ospite del programma radiofonico di Daniele Battaglia, ha rivelato che si esibirà di fronte alle telecamere. Quando il figlio di Dodi gli ha chiesto se anche lui canterà, ha risposto deciso “Sì! – salvo poi rendersi conto dell’errore -. Oh no, ho spoilerato! Diciamo può darsi che ci sarà”.

Questa non è l’unica anticipazione riguardo la seconda puntata di Amici Speciali. Secondo le prime indiscrezioni infatti Gabriele Esposito riproporrà una fra le sue esibizioni più riuscite, mentre Javier Rojas sfiderà tutti con uno dei suoi cavalli di battaglia, scelti con Alessandra Celentano. Gaia Gozzi probabilmente svelerà una canzone inedita, mentre Random presenterà il singolo Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa.

Umberto Gaudino ballerà sulle note di una canzone latina, mentre Alberto Urso eseguirà Someone you loved di Lewis Capaldi. Giordana Angi ha anticipato che canterà una canzone che ha come titolo il nome di una città, infine Irama si esibirà circondato da preti. Nessuna news invece riguardo Michele Bravi, indicato da tutti come il vincitore annunciato di Amici Speciali.

Il cantante è tornato sul piccolo schermo per volere di Maria De Filippi dopo un periodo particolarmente difficile. Coinvolto in un incidente nel 2018, Bravi si era isolato dal mondo della musica e Amici Speciali rappresenta la sua rinascita, come ha svelato più volte lui stesso.

“Mi aiuta – ha svelato qualche giorno fa al Corriere della Sera, parlando della conduttrice -, mi sta vicino e le sono molto, molto grato. In pochi in questo periodo mi hanno fatto sentire anche un professionista e non solo una persona con dei problemi. Lei mi guarda come un artista”.