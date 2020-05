Amici Speciali, Alessandra Celentano su Instagram svela cosa pensa davvero

editato in: da

Amici Speciali, tutti i protagonisti dello show di Maria De Filippi

Alessandra Celentano su Instagram svela cosa pensa davvero di Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi. L’insegnante di danza è tornata in tv con il nuovo progetto della mogli di Maurizio Costanzo, realizzato per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile. Nella trasmissione tanti volti amati dal pubblico, prima di tutto nella giuria, composta da Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli, protagonista di gaffe e gag divertenti.

A sfidarsi alcuni personaggi che hanno reso grande Amici, da Irama a Gaia Gozzi (ultima vincitrice e vittima di uno scherzo di Maria De Filippi), passando per Alberto Urso, Giordana Angi, Random, Umberto Gaudino, The Kolors e Michele Bravi (che secondo noi potrebbe trionfare). Diretta e senza peli sulla lingua, la Celentano è stata fra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici, a far discutere le sue liti con Maria De Filippi che più di una volta ha criticato il comportamento dell’insegnante. Le discussioni però non hanno mai messo a rischio il rapporto di stima e di amicizia che lega le due donne.

“Io in quello sono vera, nel bene e nel male – aveva raccontato qualche tempo fa la De Filippi a Vanity Fair -. Quando discuto con una persona con cui ho una confidenza particolare su qualcosa che non ritengo giusto, la discussione non è calmierata dalla presenza del pubblico o dalla telecamera. Poi per me finisce lì con Filippo ci sentiamo, ci siamo visti a Natale. La Celentano uguale: sul web dicono che verrà cacciata, ma non è vero. Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati”.

Un sentimento di amicizia e stima reciproca ricambiato dalla Celentano che su Instagram si è detta fiera di fare parte di Amici Speciali. L’insegnante di danza ha parlato dello show, svelando quanto sia emozionante per lei fare parte dello show. “È emozionante vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso – ha confessato -. Oggi sono dei professionisti! Amici di Maria de Filippi è qualcosa di SPECIALE e solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire! Un augurio, in questo momento così difficile, a tutti noi e in particolare a tutti gli artisti, senza i quali non si potrebbe vivere!”.