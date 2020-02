Amici, Nicolai rompe il silenzio dopo la lite con Javier e Timor

editato in: da

Nicolai Gorodiskii rompe il silenzio dopo la lite con Javier e con Timor Steffens. Il ballerino di Amici ha risposto su Instagram a chi l’ha criticato per il suo atteggiamento aggressivo e duro nei confronti non solo di un collega, ma anche di un professore della scuola di Maria De Filippi.

Nel corso dell’ultima puntata dello show infatti Nicolai ha risposto a tono a Timor, furioso perché il coreografo aveva deciso di dare il suo voto a Talisa anziché a lui, giudicando l’esibizione della ballerina migliore. Quando Steffens ha iniziato a spiegare il motivo della sua scelta, il ballerino l’ha interrotto. “Da quanto tempo sei in Italia? – ha chiesto in modo aggressivo -. Allora perché non parli italiano?”.

Poco dopo Nicolai si è scontrato anche con Javier Rojas, convinto che il collega non meriti la maglia verde del Serale, ottenuta dopo poche puntate dal suo ingresso ad Amici. La lite fra i ballerini è stata piuttosto dura e Nicolai si è dimostrato molto aggressivo nei confronti degli altri ragazzi della scuola. Dopo un lungo silenzio, il ballerino ha scelto di rompere il silenzio su Instagram dove ha pubblicato un video.

“Lavorate ogni giorno per arrivare a quello che volete – dice Nicolai Gorodiskii nella clip -. Sognate! In questa vita non c’è niente di impossibile. Tutto dipende da noi. Cercate di trovare la gente che vi vuole bene, che vi sta intorno e che vi supporta. La gente che vi critica lasciatela stare: ci sarà sempre gente che ti criticherà perché non tutti hanno la stessa opinione. Siamo esseri umani e diversi!”.

Poi una risposta a chi lo reputa inadatto a un format come Amici a causa delle liti con i professori e con i compagni: “Volevo dire un’altra cosa ragazzi: mando un bacio a chi mi odia e uno a chi mia ama!”.