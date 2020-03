Amici, Maria De Filippi contro Valentin: parla Carlo Conti

editato in: da

Amici 2020, Valentin e Javier a confronto

Carlo Conti commenta lo scontro ad Amici 2020 fra Maria De Filippi e Valentin, il ballerino che ha abbandonato la trasmissione fra le polemiche. Il conduttore ha affermato di aver seguito la lite scoppiata nella terza puntata del talent show e di essere rimasto molto sorpreso dal comportamento della presentatrice.

I due hanno condotto insieme Sanremo e hanno un ottimo rapporto. “Stavo guardando, stavo, come si dice in Toscana, spippolando, sarebbe cambiare canale da una all’altra parte – ha spiegato Conti al settimanale Chi -. Sono caduto in questa litigata, insomma in questa risciacquata sempre come si dice in Toscana, la lavata di testa che stava facendo”. Secondo Carlo a influire sul comportamento della De Filippi sarebbe stato il contesto, ossia uno studio privo di pubblico. “Evidentemente era anche il clima – ha detto -: cioè quel silenzio nello studio, nessuno, eccetera. Non so se con l’atmosfera normale, i ritmi veloci dl programma normale con il pubblico…forse sì: l’avrebbe fatto lo stesso”.

Conti ha poi ricordato Sanremo 2017 e la conduzione in coppia con Maria De Filippi che si era rivelata un successo. “Io non l’ho mai vista così – ha confessato -, noi abbiamo fatto un Festival per il quale la ringrazierò per sempre perché si è fidata di me. Questa per me è stata la cosa più importante, portare un colosso del genere al mio fianco, una donna così importante in un Festival e sentire dire ‘Vai, mi fido, dimmi cosa dobbiamo fare’, per me è stata una grandissima responsabilità ma anche un’iniezione di fiducia che ci ha portato a fare un bel Festival”.

Nel frattempo la polemica riguardo Valentin non sembra destinata a spegnersi. Nel corso dell’ultima puntata di Amici 2020, Maria De Filippi si è scontrata con Alessandra Celentano, insegnante di danza che aveva attaccato la giuria dello show, composta da Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Il ballerino invece continua a lanciare frecciatine su Instagram, soprattutto dopo che la conduttrice si è commossa per l’uscita di scena di Jacopo Ottonello.