Amici, Bertè contro tutti: torna Valentina e la Celentano attacca su Instagram

Loredana Bertè non ci sta e lancia una sfida ai professori di Amici, con una nuova proposta che è stata accolta in queste ore dalla produzione dello show e criticata da Alessandra Celentano.

L’ultimo serale del programma di Maria De Filippi ha lasciato l’amaro in bocca a moltissimi telespettatori, soprattutto dopo che Valentina è stata eliminata nella sfida contro Mameli. Poco dopo la messa in onda della trasmissione la cantante, furiosa, ha diffuso un comunicato in cui ha chiesto che a giudicare lo scontro fra gli artisti non siano i professori, bensì il pubblico tramite il televoto.

Da tempo infatti la Bertè è convinta che i gusti di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e degli altri coach non coincidano con quelli dei telespettatori, ma soprattutto non siano coerenti con il talento che viene mostrato dai concorrenti. Sin dalle prime puntate di Amici infatti Loredana aveva mostrato una certa insofferenza nei confronti dei giudizi dei professori e verso alcuni artisti considerati dei “protetti”, come Jefeo, Alvis e Mameli.

Se i primi due sono stati eliminati, l’ultimo continua a combattere per conquistare il primo premio e ha costretto Valentina a tornare a casa, rinunciando al suo sogno. “Pretendo che sia il pubblico e solo il pubblico a scegliere, con la giuria muta e impotente, me inclusa – aveva spiegato la Bertè in un comunicato -. Voglio che il pubblico da casa si pronunci e che non si faccia un passo avanti senza averlo consultato”.

Detto fatto: la produzione ha accolto la richiesta della cantante e Valentina è tornata nella casetta dei Blu con una casacca rossa, pronta a prendersi la sua rivincita e, secondo Loredana, ad abbandonare lo show a testa alta. Staremo a vedere cosa accadrà sabato, di certo il clima fra i professori e il giudice del programma non è più così disteso.

In queste ore Alessandra Celentano ha pubblicato un post al vetriolo in cui commenta quanto accaduto: “Ogni mattina ti svegli e non sai mai cosa Loredana Bertè penserà della giuria di Amici – ha scritto -. Sì, perché lei una settimana, quando viene eliminato l’allievo che vuole lei, ci giudica e dice che siamo professori giusti e competenti, la settimana dopo, quando non è d’accordo sull’eliminazione, continua a giudicarci disonesti, ipocriti, ingiusti e senza coscienza. Se escono Alvis o Jefeo siamo bravi, se esce Valentina siamo disonesti. L’opinione di Loredana Bertè su noi Prof. è mutevole come il vento – conclude la Celentano -. L’unica cosa che non cambia mai invece è che, nella danza, lei non è in grado di dare giudizi tecnici ma dovrebbe limitarsi invece a commenti soggettivi come, peraltro, faccio io nel canto”.